El prestigioso cirujano Diego González Rivas inaugurará el Congreso Silver Economy de Zamora

El prestigioso cirujano Diego González Rivas abrirá el VII Congreso Internacional Silver Economy, que se celebrará del jueves 27 al sábado 29 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Reconocido a nivel mundial por su técnica uniportal VATS, González Rivas ha transformado la cirugía torácica al operar dentro de la cavidad mediante una única incisión de menos de tres centímetros.

El famoso doctor es especialista en cáncer de pulmón y patologías torácicas, y ha intervenido en hospitales de todo el mundo. Cabe recordar que protagonizó la primera operación a distancia desde continentes distintos, concretamente entre China y Rumanía, en sincronización con un robot, lo que ha sido calificado como "un avance mayúsculo y una revolución en la especialidad".

El Congreso Silver Economy, presidido por la Reina Sofía y declarado de interés sanitario por la Junta de Castilla y León en anteriores ediciones, reunirá a líderes, académicos, investigadores y profesionales de la ciencia, la medicina, los cuidados y las políticas activas. Su finalidad es convertir el envejecimiento en una oportunidad de empleo y riqueza en el territorio.

Las inscripciones, de carácter gratuito, ya están abiertas en la web congresosilvereconomy.es. El encuentro forma parte de la Estrategia Silver Economy impulsada por la Diputación de Zamora y busca mejorar la formación especializada en el ámbito de los cuidados, además de promover el emprendimiento en el sector ‘Silver’.

Premios

El apartado de premios volverá a tener protagonismo gracias al apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora. La mejor comunicación del Congreso recibirá 5.000 euros.

El mejor trabajo de buenas prácticas será premiado con 2.000 euros. También habrá dos galardones de 1.000 euros para los mejores pósteres. Se sumará de nuevo el ‘Compromiso Solidario Silver’, que incluye diploma acreditativo y 2.000 euros para la entidad o persona distinguida.

La cita está dirigida a profesionales de la sanidad, la atención a la dependencia, empresarios, emprendedores, agentes sociales, académicos, directores de residencias, médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores sociales, estudiantes y empresas vinculadas a la nutrición o al deporte.

Previo al Congreso, se celebrarán actividades paralelas. Entre ellas figura la fase final del Campeonato Hispano-Luso de pádel, tras la ronda clasificatoria española disputada en Zamora.

También se organizará la vuelta ciclista ‘Silver’, integrada en el proyecto de cooperación transfronteriza ‘Iberlobo On Bike’, donde las personas mayores y con discapacidad serán protagonistas. Además, habrá un encuentro en Braganza con la tecnología para mayores como tema central.