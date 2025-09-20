Un incendio declarado en la localidad zamorana de Lanseros alcanza el nivel 1 de gravedad

Sobre las doce del mediodía de este sábado se ha declarado un nuevo incendio en la provincia de Zamora. Esta vez en Lanseros dentro del municipio de Manzanal de los Infantes. Se ha decretado el nivel 1 de gravedad por la rápida propagación de las llamas durante las primeras horas.

El fuego ha surgido de una carretera. La Junta de Castilla y León ha confirmado que este nuevo incendio se debió a "causas humanas".

Hasta la zona se desplazaron inmediatamente más de cuarenta efectivos cuyo trabajo ha logrado que en muy poco tiempo el fuego evolucione favorablemente.

En un primer momento se temía que pudiera afectar a más de 30 hectáreas de arbolado, dada la cercanía al origen del fuego y su rápida propagación.

En las labores de extinción participan nueve helicópteros e hidroaviones, ocho brigadas helitransportados y cinco cuadrillas terrestres. También se cuenta con cinco bulldócer y cuatro autobombas.