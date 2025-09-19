Venden la lujosa mansión de Zamora donde se relajaba Miguel Delibes: un capricho de 890 m2 por 1,3 millones

¿Se puede medir el privilegio de vivir en un entorno inigualable, rodeado de paz y tranquilidad, en un impresionante molino de agua construido en 1800 y reformado con todo lujo? Vaya que sí se puede. Este tremendo capricho tiene un precio de 1.300.000 euros y se ubica en la provincia de Zamora.

Se trata de la casa rural El Mayoral, una construcción de 890 metros cuadrados que descansa en una finca de 5,4 hectáreas en plena Tierra de Campos, entre Castronuevo y Belver de los Montes, rodeada de bosque y praderas. Y que está a la venta en la web Luxury State.

El Mayoral se asienta sobre un enclave histórico, donde en el siglo XII se erigió la iglesia románica de San Miguel de Alafes, hoy desaparecida.

Casa rural El Mayoral, en Belver Cedida

Conocido también como molino de Alafes, fue alojamiento de caza del escritor Miguel Delibes, que encontraba en este rincón castellano la calma y el paisaje ideal para su afición a la caza menor.

El edificio principal, de dos plantas, combina funcionalidad y tradición. Dispone de restaurante, bodega, un gran salón, tres habitaciones con baño para clientes y la vivienda de los propietarios. Además de una espectacular piscina, con vistas a la frondosa naturaleza.

La finca, atravesada por el río Sequillo, cuenta con dos pozos que garantizan el riego y praderas actualmente ocupadas por ganado ovino, con posibilidades para usos agrícolas, ganaderos o de ocio.

El entorno es una auténtica maravilla cuando llega el otoño. Los senderos cercanos al complejo invitan a pasear y relajarse.

Además, la tierra ofrece setas, para el disfrute de la micología, y el horizonte de Tierra de Campos se transforma en un mosaico de colores, de los que dio buena cuenta el escritor vallisoletano en sus novelas.

Piscina de la casa rural El Mayoral Cedida

Los grandes ventanales y el jardín privado del inmueble permiten contemplar este espectáculo natural en primera fila, en un ambiente de serenidad y aislamiento. Y todo en la más absoluta privacidad, pero con todas las comodidades.

La finca se encuentra a 17 kilómetros de la autovía A-6 Madrid–A Coruña, lo que asegura una buena comunicación con la capital y con el noroeste de España.

Su valor histórico, la amplitud de sus estancias y el entorno natural convierten a El Mayoral en una oportunidad única para invertir en turismo rural o adquirir una vivienda singular en la provincia de Zamora.