El ministro de Cultura anuncia una segunda fase de restauración de la muralla de Zamora por 500.000 euros

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, visitan las obras de restauración de la Muralla de Zamora. María Lorenzo Ical

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que se llevará a cabo una segunda fase en los trabajos de rehabilitación de la muralla de Zamora en otro tramo en la que el Gobierno de España invertirá otros 500.000 euros.

Así lo ha expuesto durante una visita acompañado del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, o el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, entre otros, a las actuaciones que ya se están llevando a cabo por la primera fase desde el pasado mes de marzo y para los que se invertirán por parte del Gobierno de España cerca de 1,6 millones.

Dichos trabajos deberán estar ejecutados antes del mes de marzo de 2026. Urtasun ha destacado que Zamora "tiene la suerte de contar con uno de los mejores alcaldes de España", en referencia a Guarido, quien está liderando "transformaciones muy importantes" para la ciudad.

Y es en ese proceso donde ha subrayado el ministro que Guarido tiene "muy presente el papel de la cultura y el patrimonio", dos aspectos que han de jugar un papel importante "en el futuro" de Zamora.

Según el también portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, los trabajos que ya se están realizando consisten en "limpiar, estabilizar y restaurar" los distintos cinco tramos de la muralla en la avenida de la Feria.

Por otro lado, el alcalde de Zamora ha incidido en la importancia de poner en valor la muralla para que los propios ciudadanos "la puedan ver", pero también los turistas que son "uno de los motores económicos fundamentales".

"El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo desde el año 2015 en expropiaciones de viviendas siempre de mutuo acuerdo. Hemos invertido en ello y en derribos cinco millones de euros porque nos parecía que poner en valor la muralla es un factor cultural fundamental", ha añadido.

Los trabajos que se están desarrollando están financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea-Next Generation EU y está previsto que próximamente las actuaciones se extiendan a otras zonas en los tramos de Doña Urraca, Parque del Castillo, San Bernabé y la parte sureste de la Puerta de San Pablo-Ronada del Degolladero y también en el este en esta última.

De la redacción del proyecto de ejecución de obras de la segunda fase anunciado hoy por Urtasun se encargará el Ayuntamiento de Zamora mientras que el Ministerio, a través del IPCE, acometerá los trabajos de consolidación y restauración del tramo que aún no ha sido intervenido.

Este es un tramo de muralla que se ubica en la Avenida de la Feria. Con esta inversión, el Ministerio de Cultura ha invertido en los últimos 15 años un total de 2,8 millones de euros para la restauración de murallas en nuestro país.

Museo Semana Santa

Sobre otras cuestiones, a pregunta de los medios, el ministro ha reconocido que es "consciente" del compromiso adquirido por el Gobierno de España para el desarrollo del Museo de la Semana Santa de Zamora y ha apuntado que abordarán esta cuestión en el momento que sea posible porque es algo que aquí "se valora muchísimo".

De igual manera, ha recordado que desde 2019 el Ministerio ha dedicado un millón de euros en el Museo de Zamora, que es una institución cultural "muy importante" y que está unido a la "voluntad inequívoca del alcalde de darle a la cultura un papel muy relevante en la ciudad". "Le estamos intentando acompañar", ha zanjado.