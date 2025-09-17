Leo Harlem sorprende con "un notición brutal" para Zamora, una famosa marcha solidaria llena de sorpresas y regalos

El humorista Leo Harlem ha reaparecido por un motivo muy especial. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que ha anunciado "un notición brutal": la celebración de la 40 Marcha Asprosub.

Un plan deportivo y solidario que ha llegado a definir como "una auténtica pasada" y al que ha invitado a zamoranos y visitantes a participar.

Tal y como ha dado a conocer el también actor, esta tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre en Zamora bajo el lema 'Juntos subimos de nivel' y coincidiendo, además, con la conmemoración del 40 aniversario de la residencia ocupacional. "No os lo podéis perder", ha espetado Harlem.

Tras ello, el humorista ha explicado que para poder participar en la prueba es necesario inscribirse o bien a través de la página web de Asprosub o, en su lugar, de manera presencial en la caseta habilitada en la plaza de Castilla y León de la ciudad.

Además, también se puede hacer en otros puntos físicos habilitados con los Centros Fundación Personas de Morales del Vino, Carbajales de Alba, Toro y El Puente de Sanabria.

Asimismo, Harlem ha recordado que la participación viene acompañada de dos regalos: una mochila y un llavero.

"No falléis ninguno. Ya estáis avisados y el que falte voy a ir a por él a casa y le voy a tirar de las orejas", ha concluido el cómico haciendo gala de su característico sentido del humor.

Cabe recordar que la marcha Asprosub es una cita que busca celebrar la inclusión social en una jornada "llena de buen rollo" a través de una actividad deportiva de 14 kilómetros dirigida a toda la sociedad y cuya recaudación irá destinada a la Red de Servicios Rurales de la Comarca de Sanabria.

La marcha comenzará a las 09:30 horas en la Plaza de la Marina pasará por el Centro Cristo de Morales de Morales del Vino y concluirá en el Parque León Felipe.

Además, una vez concluida la prueba, se celebrará una fiesta final con colaboraciones y alguna que otra sorpresa a partir de las 11:30 horas de la mano de Dj Diamond, Miguel Álvarez y Angely.

Una completa y especial jornada a la que, al parecer, tampoco faltará el emblemático cómico y actor, Leo Harlem.