Atraviesa durante 20 metros el quitamiedos de una carretera de Zamora y su coche queda completamente destrozado

El estado del vehículo tras el accidente Diputación de Zamora

Los Bomberos de la Diputación de Zamora han intervenido esta noche en un accidente que ha tenido lugar a la 01:40 horas de la madrugada.

Fue la Guardia Civil quien alertó del suceso que se ha producido en la carretera ZA-P-2223, pk 10, en el término de Almaraz de Duero.

Los agentes informaban de que un turismo había colisionado frontalmente contra la bionda de protección, que atravesó el vehículo de delante hacia atrás durante aproximadamente 20 metros. Además, arrancó varios postes en su recorrido.

Los Bomberos de la Diputación de Zamora en el lugar del accidente Diputación de Zamora

Ante esta situación, fue necesario cortar la bionda para poder liberar el turismo y permitir su retirada por la grúa. La Guardia Civil informó de que no había heridos entre los ocupantes del vehículo.

Desde la Diputación de Zamora movilizaron al Parque Zona Centro, con base en el Parque de Maquinaria. La rápida intervención de los bomberos permitió garantizar la seguridad de la zona y normalizar el tráfico.