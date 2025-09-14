Alerta por dos incendios en la A-52 a su paso por Zamora: el 112 recibe más de un centenar de llamadas

Uno de los incendios de la A-52 a su paso por Zamora Junta de Castilla y León

Dos incendios en la autovía A-52, en la provincia de Zamora, han puesto en alerta a centenares de ciudadanos que este domingo, 14 de septiembre, circulaban por la zona.

Unas llamas que se han originado tanto en Camarzana de Tera como en Cernadilla y que, en este momento, se encuentran controladas.

Incendios que, según informaba la sala de emergencias 112, se producían en la mediana. Concretamente, a la altura del kilómetro 28 en Camarzana de Tera y en el 64 en el caso de Cernadilla.

Una situación que ha hecho que la sala de emergencias 112 recibiera más de un centenar de llamadas. En este sentido, informaban que ya están trabajando en el lugar para extinguir las llamas lo antes posible.

En el caso de Cernadilla, en este momento, se encuentran 12 medios humanos, terrestres y aéreos. Por otro lado, en el de Camarzana se han desplazado una suma de cinco medios.

Ambos están en investigación para conocer cuáles han sido las causas de que se iniciaran estas llamas en apenas minutos. El primero de ellos se ha originado a las 12:17 horas y el segundo a las 12:32 horas.