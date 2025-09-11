La colaboración entre Caja Rural de Zamora y el C.D. Zamarat cumple sus bodas de plata en una nueva campaña de abonados

El C.D. Zamarat ha presentado este jueves su campaña de abonados para la temporada 2025-2026 en un acto que también ha servido para recordar los 25 años de colaboración económica con Caja Rural de Zamora.

La técnico de comunicación de la entidad, Laura Huertos, destacó la importancia de seguir apoyando al baloncesto femenino de la ciudad. "Estamos encantados de seguir formando parte de la piel del Zamarat, del baloncesto de nuestra ciudad", afirmaba Huertos en la presentación.

"Es una suerte poder contar con un equipo como el que hoy nos acompaña, parte de él y de toda la cantera que día a día sigue impulsando el deporte en las categorías inferiores", recalcaba la representante de la entidad.

En el acto estuvieron presentes Carlos Baz, presidente del club, Juan Carlos Gallego, gerente, y varias jugadoras del equipo. Huertos animó a todos los zamoranos a sumarse a la campaña de abonados y a acudir al polideportivo Ángel Nieto para animar al equipo.

"Nos gustaría que formen parte de este equipo naranja y que se sumen a todos los partidos, animando a las jugadoras para que den lo mejor de sí", ha recalcado.

Por su parte el presidente del Zamarat, Carlos Baz, recordó la trayectoria conjunta con Caja Rural de Zamora, que cumple sus "bodas de plata por los 25 años de colaboración". Un acuerdo que nació "cuando este proyecto todavía estaba en Primera Nacional y que ha visto nuestra caja crecer, pasar por Liga Femenina 2, ascender a Liga Endesa y militar allí durante 10 años".

Baz se ha mostrado orgulloso de que el equipo represente a la entidad por todo el territorio nacional y de que su nombre se vincule al deporte femenino. "Nuestras niñas llevan el nombre y la imagen de la caja también por todas las competiciones de Castilla y León", ha remarcado.

Campaña de abonados

La campaña de abonados arranca hoy, 11 de septiembre, y se podrán retirar los abonos martes, miércoles y jueves de 19:30 a 21:00 horas en la sede del club, junto al polideportivo Ángel Nieto.

Los precios se mantienen respecto al año pasado: 60 euros para adultos, 30 euros para jóvenes y jubilados, y 100 euros para empresas. "Queremos ponérselo fácil a la afición zamorana para que pueda animar al equipo y pasar un buen rato viendo buen baloncesto", explicaba Baz durante la presentación.

El presidente del Zamarat no quiso olvidarse de recordar que es gracias a Caja Rural de Zamora que "todos los años podemos sacar la campaña de abonados y seguir representando a Zamora con orgullo en todo el territorio nacional".

Sobre la plantilla, el presidente ha confirmado la llegada reciente de una jugadora y la próxima incorporación de otra procedente de Senegal, pendiente de trámites consulares. "Con la llegada de Fatou ayer, faltaría esta jugadora que esperamos que se incorpore entre el fin de semana o a principios de la semana que viene", señalaba.

En cuanto a los objetivos deportivos, Baz quiere ser cauto y ha asegurado que este año su apuesta es "por otro tipo de juego y por jugadores jóvenes con mucho talento". Su objetivo "es mejorar, crecer y hacer un baloncesto divertido, y a ver hasta dónde nos llevan los resultados".