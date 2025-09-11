El ciclo Resonancias Barrocas acerca la música clásica y la cultura de calidad a los pueblos de Zamora

La presidenta de la orquesta, Clementina Formariz López, el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos

La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora (JOSZA) ofrecerá dos conciertos este fin de semana dentro del ciclo 'Resonancias Barrocas'. La primera cita será el sábado 13 de septiembre en Bermillo de Sayago y la segunda el domingo 14 en Zamora. El programa estará formado por obras de Holst, Telemann y Respighi.

El zamorano Mario Carpintero dirigirá ambos conciertos. El primero será en la Iglesia de La Asunción de Bermillo de Sayago a las 20.00 horas y el segundo en el Teatro Ramos Carrión de Zamora a las 19.30. La entrada será libre hasta completar aforo.

La formación también ha sido invitada para inaugurar la temporada 2025-2026 del Ateneo Mirandés. Lo hará con el mismo repertorio el 20 de septiembre a las 19.30 en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos).

El anuncio se realizó esta mañana en la Diputación de Zamora. La presidenta de la orquesta, Clementina Formariz López, estuvo acompañada por el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y por la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

El ciclo cuenta con el patrocinio de la Diputación y de la Fundación Caja Rural de Zamora. Colaboran la Diócesis de Zamora con la cesión de espacios y el Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano con la cesión de instrumentos.

Víctor López de la Parte subrayó que este ciclo es una muestra de la "apuesta por la cultura de calidad con mayúsculas, llevándola a los pueblos de la provincia, para que puedan disfrutar de conciertos que en otras ocasiones sólo estarían disponibles en las capitales". Añadió que estos recitales ayudan a despertar la afición por el género barroco.

Por su parte, Laura Huertos agradeció a la orquesta que siga formando a jóvenes músicos que cada año se incorporan al grupo. La presidenta, Clementina Formariz, destacó el esfuerzo de los integrantes, que han ensayado "ocho horas cada día del 6 al 12 de septiembre" para preparar los conciertos.

En esta ocasión participan 23 músicos. Entre ellos, un violinista de 10 años, Pedro Morillo, y jóvenes intérpretes invitados de Toro, Salamanca y León.

El repertorio incluye a Gustav Holst y Ottorino Respighi, dos compositores de los siglos XIX y XX que incorporaron estructuras barrocas en sus obras, y a Georg Philipp Telemann, autor plenamente barroco. Los solistas serán Lucas Salvador (flauta), Sol Martín (oboe) y el propio director, Mario Carpintero, que actuará como violista.