El PP de Zamora exige una rectificación a Puente por ser “insensible” con la supresión de las paradas en Sanabria

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, han criticado duramente la gestión del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la supresión de varias paradas y servicios de AVE en la comarca de Sanabria y La Carballeda.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, ambos dirigentes han vuelto a denunciar que las decisiones del Ministerio han generado un “auténtico caos ferroviario” en la provincia, y acusaron al Gobierno de priorizar intereses políticos y económicos por encima de la cohesión territorial y el servicio a los habitantes de los pequeños municipios.

Velasco ha recordado que la estación de AVE de Otero de Sanabria fue inaugurada con la intención de impulsar la movilidad y luchar contra la despoblación en la comarca.

“Ha tenido que venir un ministro que conoce la realidad de esta tierra para cargarse gran parte de los servicios que se estaban prestando”, señaló, destacando que Renfe había asegurado en abril que no se suprimirían paradas, y apenas un mes después se eliminaron los principales servicios.

"Cinismo"

Ramajo calificó de “cinismo y prepotencia” la intervención de Óscar Puente en la Comisión de Transportes del Congreso, donde defendió su decisión argumentando que la alta velocidad debe priorizar las grandes ciudades frente a las poblaciones más pequeñas.

“Nos ve como números y beneficios económicos, no como ciudadanos con derecho a un transporte público digno”, añadió.

Los parlamentarios del PP anunciaron que continuarán impulsando preguntas parlamentarias y otras iniciativas para lograr la reposición de las frecuencias suprimidas, y exigieron disculpas públicas del ministro.

Eso sí, han apuntado que el camino "no son las PNL como la que presentará Sumar", aunque han asegurado que votarán a favor "si es buena para la provincia".

Además, destacaron la labor de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora, que han habilitado un servicio de autobuses directo para compensar las frecuencias eliminadas.

Velasco y Ramajo aseguraron que seguirán defendiendo la importancia del AVE como instrumento de vertebración del territorio y desarrollo económico de Zamora, y reiteraron que la supresión de paradas afecta directamente a estudiantes, profesionales y residentes de la comarca de Sanabria.