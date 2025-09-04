Zamora celebra uno de los mejores festivales de magia del mundo con quince artistas de ocho países distintos

Zamora vivirá del 26 de septiembre al 5 de octubre diez días dedicados al ilusionismo con la celebración de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia.

La ciudad y la provincia acogerán un total de 37 actividades que llenarán calles, plazas, teatros, bibliotecas, hospitales, residencias y centros educativos de espectáculos únicos.

Un evento que es referente en todo el mundo por el alto nivel de los artistas que, cada año, acuden a tierras zamoranas para presentar sus espectáculos. Tanto es así, que su estructura y propuesta es el espejo donde se miran muchos otros festivales, según ha manifestado su organizador, Paulino Gil.

Paulino Gil, organizador de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia, muestra el programa

Este 2025, el programa reunirá a 16 artistas procedentes de ocho países. Entre ellos destacan Luis de Matos (Portugal), Henry Jr. (Venezuela), Héctor Mancha (Canarias), Willy Monroe (Madrid), Roman Búria (Rusia), Mortenn Christiansen (Dinamarca), Gonza Martini (Argentina), Erick Lantin y Valerie (Francia), Dani García (A Coruña), Edu (Madrid), Patricia Ferrero (Castellón), Adrián Conde (Argentina) o Josemari Alcázar (Alicante).

Las ya tradicionales galas internacionales se celebrarán en el Teatro Principal los días 3, 4 y 5 de octubre. Cada cita reunirá a seis magos de estilos diferentes en un espectáculo creado expresamente para Zamora y presentado por Luis de Matos.

Las entradas tienen un precio de 18 euros, con oferta anticipada de 15 euros hasta el 15 de septiembre.

La programación también incluye espectáculos de calle en la Plaza Mayor, la plaza de la Marina, la plaza de Viriato y la plaza de la Constitución. Además se presentarán espectáculos especiales como Abrapalabra, dedicado a la lectura, en la Biblioteca Pública o magia para bebés.

Esta última es una de las propuestas más singulares de la 32 edición, dirigida a niños de cero a tres años en guarderías como La Aldehuela o la de Virgen de la Concha. "Es el primer espectáculo de artes escénicas que estos pequeños ven en directo, sin pantallas, y provoca en ellos una sorpresa inolvidable", explicaba Gil.

El ilusionista zamorano ha detallado también que cada año se homenajea una disciplina afín al ilusionismo y que en esta edición"se reconoce la creatividad y la magia de la globoflexia con un artista premiado a nivel mundial", en el show Globobsesión en el Museo Etnográfico.

El alma del festival

El festival mantiene su vertiente solidaria con actuaciones en el hospital, centros de día, residencias y asociaciones sociales de Zamora.

Paulino Gil ha recordado que esta parte es "el alma del festival", porque se lleva la magia "a quienes no pueden desplazarse a verla". Habrá funciones en el Complejo Asistencial de Zamora, en la residencia de Asprosub en Morales del Vino y en el Centro Terapéutico de Día Ciudad Jardín, entre otros espacios.

El mago argentino Mad Martín actúa en la planta de pediatría del hospital Virgen la Concha de Zamora durante las XXVI Jornadas Internacionales de Magia JL. Leal Ical

También se celebrarán sesiones de "magia para recordar" en centros de atención al Alzheimer, donde los mayores participan activamente en los trucos.

Como novedad, se ofrecerá la exposición fotográfica Maravillas en las sombras. Un viaje de magia y humanidad, del italiano Mattia Bidoli. Este artista, además de mago, es cooperante humanitario y ha retratado durante dos décadas escenas de magia en campos de refugiados y zonas en conflicto.

La muestra podrá visitarse en la Biblioteca Pública hasta el 19 de octubre y será inaugurada por el propio autor, que iba a actuar el año pasado, pero le negaron su salida de Gaza.

Un proyecto de todos

El evento está coorganizado entre el Ayuntamiento de Zamora, Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, con Caja Rural de Zamora como patrocinador principal.

En la presentación oficial, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha recordado que las jornadas como "una de las citas escénicas y artísticas más esperadas por los zamoranos" y agradeció la implicación de instituciones y patrocinadores.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, recordó que el festival "nació en 1993 como una apuesta innovadora y hoy es un referente con identidad propia".

Prada quiso destacar la importancia de la magia en los hospitales y en las guarderías, donde "los niños de cero a tres años disfrutarán de su primera sonrisa con un mago delante".

Igualmente, el vicepresidente segundo de la Diputación, Ramiro Silva, recordó que ni siquiera la pandemia interrumpió esta cita cultural y puso en valor la sección de 'Magia Viajera', que acerca el festival a la provincia, con actuaciones en Sitrama, Sanzoles, Entrala y El Pego.

Jornadas Internacionales de magia en Navidad durante la pandemia JL. Leal Ical

Desde Caja Rural de Zamora, su técnico de comunicación Laura Huertos quiso destacar la importancia de este festival explicando la "planificación con casi un año de antelación" y la oportunidad de contar con artistas de primer nivel internacional.

Finalmente, el director de las jornadas, Paulino Gil, recordó que el público es "el verdadero motor del festival" y que Zamora ha logrado crear "una auténtica cultura mágica que sirve de inspiración para otros festivales en el mundo".