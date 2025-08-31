El incendio de Porto-La Baña baja, por fin, a nivel 0 tras arrasar 20.000 hectáreas

El incendio forestal de Porto-La Baña, entre Zamora y León, ha rebajado su nivel de gravedad al IGR 0, lo que implica que no existe riesgo para la población ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal.

La decisión de la Junta llega tras varios días en los que el fuego llegó a estar en nivel 2, el máximo dentro de la escala autonómica, lo que obligó al desalojo de pueblos y a la declaración de la alarma extrema.

El balance provisional es devastador: unas 20.000 hectáreas calcinadas, que convierten este siniestro en uno de los más graves de los últimos años en Castilla y León.

Pasa el momento de máxima tensión y peligro pero no el trabajo con la eliminación de puntos calientes y reactivaciones en Valle de los Tejos y Santa Eulalia

Según informó el operativo Infocal, el incendio ha superado la fase más crítica, aunque los trabajos no han terminado. Brigadistas continúan peinando la zona para eliminar puntos calientes y controlar posibles reactivaciones en enclaves como el Valle de los Tejos y Santa Eulalia.

El avance del incendio, declarado el pasado 14 de agosto, obligó a evacuar a centenares de vecinos de municipios de la comarca de Sanabria.

Durante los días más complicados, el viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y la sequía prolongada empujaron las llamas hacia núcleos como San Ciprián o La Baña, donde se vivieron momentos de gran tensión.

Las autoridades autonómicas han recordado que la rebaja del nivel de gravedad no significa el fin del operativo. La vigilancia seguirá activa durante los próximos días y se mantienen limitaciones.

Tras más de dos semanas de trabajo ininterrumpido y un perímetro que ha superado los cien kilómetros, el incendio de Porto-La Baña deja un paisaje desolado. La Junta ha agradecido la labor de los efectivos desplegados, que han logrado frenar el avance de un fuego que amenazaba con arrasar toda la sierra.