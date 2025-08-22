El incendio del Lago de Sanabria supera las 11.000 hectáreas: los cañones de Tera y Cárdenas son los más preocupantes

La UME refrescando zonas en el incendio de Porto de Sanabria

El incendio de Porto de Sanabria continúa activo en nivel IGR 2 y ya habría arrasado más de 11.000 hectáreas, según la última actualización del satélite Terra correspondiente al 21 de agosto.

A pesar de su magnitud, la evolución favorable del fuego ha permitido autorizar la vuelta de los vecinos a varias localidades desalojadas.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, informaba este jueves de que el Cecopi había dado la orden para que los habitantes de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso puedan regresar a sus casas.

En total, 142 personas habían sido evacuadas desde el inicio del incendio. De ellas, 16 permanecen alojadas en el albergue provisional habilitado en el Centro de Transportes de Benavente. Prada detalló que siguen desalojadas las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo, San Ciprián, Cerdillo, Murias, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

La central hidroeléctrica de Moncabril había sido otro de los puntos de mayor tensión, por una lengua de fuego descendió desde el monte hasta las inmediaciones, lo que obligó a redoblar esfuerzos en esa zona.

Pero "en principio ya no preocupa", aseguraba también ayer por la tarde el director técnico de extinción, Manuel Moreno. Reconoció, sin embargo, que aún quedan puntos calientes en la parte superior, aunque "no corre riesgo".

Los trabajos de extinción se centran ahora en asegurar el perímetro, una tarea complicada en algunos tramos. Los puntos más difíciles se encuentran en los cañones de Tera y Cárdenas, así como en la zona limítrofe con León.

Allí permanece desplegado un amplio dispositivo para consolidar la mejora del incendio que sigue afectando al Parque Natural del Lago de Sanabria.