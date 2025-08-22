Abstenerse curiosos en el Lago de Sanabria: carreteras restringidas para permitir solo el paso de vecinos y emergencias

Nada de ir a 'cucear' al Lago de Sanabria este fin de semana. El incendio de Porto de Sanabria continúa en nivel 2 de Índice Potencial de Gravedad y la Junta de Castilla y León quiere evitar desplazamientos innecesarios a la zona.

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha recordado que se mantendrán las limitaciones de acceso alrededor del Lago de Sanabria mientras continúa el incendio de Porto de Sanabria.

Según Prada, la medida busca "evitar que durante el fin de semana haya curiosos que limiten o no permitan la circulación de los vehículos de emergencia" y garantizar la seguridad de vecinos y equipos de extinción.

Prada ha subrayado que el paso en las vías tendrá como prioridad permitir que la población vuelva a sus domicilios "de forma ordenada y segura" y que los trabajadores, servicios de alimentación y operativos de extinción puedan actuar sin obstáculos.

"No queremos que la gente vaya a ver el incendio, sino que pueda circular y realizar su vida normal en la medida de lo posible", ha indicado, en vistas de que se produzcan nuevos realojos en las localidades evacuadas.

Entre las vías afectadas, siguen cortadas la ZA-103, ZA-104 y ZA-V-2645. Sin embargo, se ha autorizado la reapertura de la carretera Za-P-2664 que conecta Trefacio con Murias, permitiendo el tránsito controlado de vecinos y servicios esenciales.

Prada ha explicado que el acceso a localidades como San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo se planificarán cuidadosamente para evitar riesgos y coordinar la circulación de vehículos de gran tamaño necesarios para la extinción del fuego.

El delegado ha insistido en que las restricciones continuarán mientras el incendio no esté controlado y que la medida es temporal, vinculada directamente a la seguridad de la población y a la eficacia del operativo de extinción.

"El tiempo dependerá de la evolución del incendio, pero es fundamental mantener el control de accesos para que todo se haga con seguridad", ha finalizado.