Sayago levanta su bandera con orgullo y por todo lo alto: gastronomía, homenajes y artesanía en un solo día

Presentación del Día de la Comarca de Sayago en Caja Rural de Zamora

El próximo 30 de agosto, la comarca de Sayago celebrará una nueva edición del Día de la Comarca. Una cita que se ha consolidado como un punto de encuentro entre vecinos, instituciones y empresas de la zona.

La jornada está organizada por la Asociación de Empresarios de Sayago y cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y el patrocinio de Caja Rural de Zamora.

El director de Comunicación de la entidad financiera, Narciso Prieto, ha destacado la importancia de esta cita anual y ha subrayado la "tenacidad sayaguesa, la tenacidad de los empresarios de Sayago de querer ensalzar los valores de la comarca".

Sobre el evento, Prieto ha destacado que se trata de "un día de levantar la bandera de Sayago y de reivindicar que sigue teniendo sus problemas y necesidades".

También ha querido reconocer la labor de la asociación empresarial, a la que agradeció la oportunidad de que la entidad pueda "seguir siendo la caja de Zamora, con las puertas abiertas a todos los sayagueses".

Por su parte, el presidente de los empresarios, Francisco Rodríguez, ha remarcado que este encuentro es más que una fiesta. "Es un día de reunificación, de encuentros, y de relación entre ayuntamientos y administraciones", señalaba.

Un programa cargado de actos

La jornada comenzará a las 11:15 horas con la recepción de autoridades en la Ermita de Gracia y la Santa Misa, acompañada por coros de la comarca.

A las 12:00 se rendirá un homenaje a presidentes y juntas directivas en el 25 aniversario de la Asociación de Empresarios de Sayago. Media hora después se entregarán los premios anuales.

En esta edición, el título de 'sayagués ilustre' será para el cirujano Manuel Sánchez Chapado, natural de Carbellino, con una destacada trayectoria académica y profesional que lo ha llevado a ocupar cargos de prestigio en hospitales de España y Estados Unidos.

El reconocimiento a la empresa del año recaerá en Jaime Fontanillo, que ha conseguido relanzar un negocio familiar en crisis hasta convertirlo en una firma con 36 trabajadores y presencia en toda Castilla y León.

El premio a la colaboración distinguirá a los coros de la comarca, por su "trabajo silencioso y constante en bodas, entierros y celebraciones", apuntaba el presidente de los empresarios sayagueses.

El pregón, previsto a las 13:00 horas, correrá a cargo del periodista y presentador de radio y televisión Óscar Prieto Martín, gran "amante" de Sayago, como indicaba Francisco Rodríguez. A continuación, habrá un baile-vermut con tamborileros de Fermoselle.

La comida campestre se celebrará a las 14:30 horas, con un menú de arroz a la zamorana, pan y agua, con tickets a 8 euros. Durante la tarde, la ermita acogerá un espectáculo de magia de Julito Rapado, a las 17:30 horas, y los bailes regionales del grupo 'La Arracada', a las 18:30 horas.

La Guardia Civil ofrecerá una exhibición a las 19:30 horas, aunque la organización ha advertido que podría suspenderse por estar colaborando en las tareas de extinción de los incendios de la provincia.

A las 20:30 horas se celebrará un sorteo de productos ofrecidos por los artesanos participantes, seguido de una degustación gratuita para clausurar el festejo.

Durante toda la jornada se podrá visitar la feria de productos artesanos, con bar abierto y actividades infantiles, incluyendo hinchables gratuitos de 17:00 a 20:00 horas.

Francisco Rodríguez recalcó que esta fiesta pretende ser también un escaparate para la economía de la comarca. "La economía viene de la artesanía y de las empresas de nuestra tierra", ha explicado.

La Asociación de Empresarios espera que el evento sirva para dar visibilidad al trabajo de los artesanos, fortalecer vínculos entre municipios y reafirmar la identidad de Sayago como "una comarca viva".