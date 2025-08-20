La orquesta La Misión cambia de ubicación para actuar en las fiestas de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado un cambio de ubicación en una de las citas musicales más esperadas de las fiestas. La orquesta La Misión, que actuará el miércoles 27 de agosto, ofrecerá su espectáculo en el Polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo.

Durante los últimos años, el concierto se venía celebrando en la explanada situada junto al cuartel de la Guardia Civil. Ese espacio se había consolidado como fijo dentro de la programación festiva.

Sin embargo, este 2025 no se podrá mantener ese emplazamiento al tratarse de un terreno privado con varios titulares.

El Consistorio explica que, pese a las gestiones realizadas en diferentes ocasiones, no ha sido posible llegar a un acuerdo para la cesión del terreno.

Por ese motivo, la organización ha decidido trasladar el evento a una instalación municipal que garantice tanto la seguridad como la comodidad del público.

El recinto polideportivo cuenta con capacidad y condiciones técnicas adecuadas para acoger espectáculos de gran formato.

Desde el Ayuntamiento confían en que este traslado permita disfrutar de una velada igualmente especial. “Agradecemos la comprensión y colaboración de todos, y confiamos en que esta nueva ubicación contribuya al disfrute de una noche festiva para el recuerdo”, aseguran en un comunicado.