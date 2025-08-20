Guarido lanza un capote a Sánchez: "Llaman hijos de puta a los de arriba del Gobierno y no a los cargos autonómicos"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha salido en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los insultos que recibió el pasado martes en Molezuelas de la Carballeda, durante su visita a las zonas arrasadas por los incendios.

En un texto publicado en su perfil de Facebook, Guarido lamenta la actitud de algunos vecinos y critica duramente la ausencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"He visto un vídeo en el que un grupo de personas recibe al presidente del Gobierno con calificativos de hijo de puta, cabrón, y otros improperios en su visita hoy a Molezuelas, pueblo castigado por los incendios", escribía el alcalde.

A su juicio, esta escena le recordó "cuando increpaban a Pablo Iglesias por las muertes de personas mayores en las residencias en tiempos del covid más que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

Guarido recuerda sobre aquello que "las residencias dependían de las autonomías, igual que el combate de los incendios". Sin embargo, lamenta que "llamamos hijos de puta a los de arriba del Gobierno y no a los cargos autonómicos".

El alcalde de Zamora dirige también un mensaje al Partido Popular. "Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto, se irán para Vox", advierte en su publicación.

En el mismo texto critica al presidente de la Junta por no acompañar a Sánchez en Molezuelas. "Mañueco ha dejado solo al presidente del Gobierno. Estimado Alfonso, cometes un error, los votos se van a ir a Vox", le afea.

Guarido insiste en que, como alcalde "no se me ocurre que venga un consejero a Zamora a ver un tema municipal y no estar allí, estando en las antípodas de las ideologías".

El regidor de IU concluye insistiendo en que la Junta debería haber acompañado a Sánchez. "Cuando el presidente del Gobierno viene a Zamora la Junta debe de estar con él, porque los incendios son su responsabilidad".

Y lanza un último aviso directo a Mañueco: "Quizás yo me lo piense cuando vengas a Zamora a otros temas".