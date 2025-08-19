La Sierra de la Culebra respira: el incendio de Puercas desciende a nivel 0 tras calcinar más de 6.000 hectáreas

La Junta de Castilla y León comunicaba ayer, a las 21.05 horas, el descenso a cero del Índice de Gravedad Potencial del incendio de Puercas de Aliste, en la Sierra de la Culebra.

Un fuego que, según los satélites del proyecto Copernicus, podría haber calcinado 6.187 hectáreas, desde que se declaró el pasado 11 de agosto. Un incendio que volvía a traer los peores recuerdos a este paraje natural, tras el desastre medioambiental de los incendios de 2021.

La Consejería de Medio Ambiente indicaba que se ha descendido su nivel de peligrosidad "al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1", es decir, al no suponer un riesgo para poblaciones y que puede ser controlado por los medios de extinción previstos en el Plan Infocal.

Cabe recordar que el pasado jueves 14, el Seprona de la Comandancia de Zamora detuvo a un hombre como responsable de haber provocado este incendio en la Culebra.

Las investigaciones indicaron que el fuego se originó por un "efecto lupa", provocado por residuos, depositados irregularmente en una finca privada, propiedad del detenido, que es vecino de un pueblo cercano a los afectados por el incendio.

Eso, unido a unas condiciones meteorológicas extremas, provocaron una rápida propagación de las llamas, que alcanzaron los municipios de Abejera, Ferreruela de Tábara, Losacio, Sarracín de Aliste, Riofrío de Aliste, Bercianos de Aliste, Valer y Sesnández de Tábara.