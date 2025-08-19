El herido en el incendio de Mahíde recibe el alta, mientras cinco personas continúan hospitalizadas en Castilla y León

Los últimos dos heridos por los incendios que afectan a Castilla y León han sido dados de alta ayer. Se trata de un hombre de 30 años atendido en El Bierzo y otro de 53, que resultó herido en el incendio de Mahíde (Zamora).

Por otro lado, en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid permanecen aún cinco pacientes. De estos, la mujer de 77 años, con un 10% de superficie corporal quemada, ha pasado a planta para continuar su recuperación, aunque sigue en estado grave.

Otros tres heridos se encuentran en situación "crítica pero estable", y el quinto paciente está "grave pero con buena evolución".

Se trata de una mujer de 56 años con el 48 % del cuerpo quemado, un varón de 36 años con el 50 %, y un varón de 64 años con el 35 %, todos "críticos estables".

Además, un varón de 80 años con el 15 % de superficie quemada está "grave con evolución favorable". La mujer de 77 años mencionada permanece "grave y estable" en planta.

Finalmente, el herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, en la Comunidad de Madrid, presenta quemaduras en el 23 % de su cuerpo y se mantiene "estable dentro de la gravedad", según el parte oficial.