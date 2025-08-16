El fuego se descontrola en Porto y sube a nivel 2 de riesgo

El incendio que se declaró en la mañana del pasado jueves en el término municipal de la localidad zamorana de Porto ha vuelto a subir esta tarde a nivel dos del índice de gravedad potencial.

Un fuego que, por ahora, mantiene a los vecinos sin posibilidad de regresar a sus viviendas. Estos tuvieron que ser evacuados cuando las llamas se acercaban por el incendio de Castromil.

En el lugar, se encuentran 34 medios terrestres y aéreos para tratar de controlar el fuego.

Por otro lado, los incendios de Molezuela de la Carballeda y Castromil se mantienen en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y el de Puercas ha disminuido de rango al uno a última hora de la noche por su buena evolución.

No obstante, tal y como han detallado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora a Ical, sí ha mantenido actividad el declarado el jueves en la sierra de Porto, en el que han permanecido varias dotaciones con autobombas para combatir el fuego y proteger a la población, que no quiso abandonar la localidad.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que el incendio de Molezuelas continuará en el nivel 2 "hasta que el Puesto de Mando analice la situación en la provincia", pero que sí se va a valorar la posibilidad de que el fuego de Hermisende descienda y de que los vecinos de Villanueva de la Sierra, Pías y Barjacoba regresen a sus domicilios.