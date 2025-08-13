La Caja Rural de Zamora se convierte en patrocinador principal del River Fútbol Sala para la temporada 2025-2026

La Caja Rural de Zamora y el C.D. River Fútbol Sala han firmado el acuerdo de colaboración para la temporada 2025-2026. Una firma que refuerza el compromiso de la entidad financiera con el deporte zamorano, una de sus señas de identidad.

Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural, ha explicado que “hoy, de alguna manera, ya formalizamos la fusión de los dos clubs, presentamos el acuerdo con Caja Rural, que evidentemente sabías que previamente éramos sponsor de los dos clubs”.

El director de comunicación ha detallado que la colaboración implica que la marca de la Caja Rural estará presente en todas las secciones del club, desde el primer equipo hasta la cantera y el equipo femenino.

Prieto ha subrayado la importancia de un proyecto sólido y a largo plazo: “Lo que tiene que tener es tranquilidad, visión a medio y largo plazo, saber no tener prisa… Creer en la cantera de verdad, creer en los niños y los niños de Zamora de verdad”.

El director de comunicación ha añadido que la Caja Rural apuesta por los valores del club más que por los resultados deportivos. “Nosotros no somos una entidad resultadista, nos encanta ganar, ojalá que ganemos muchos partidos, pero sinceramente no es el objetivo primordial”, ha recalcado.

Por su parte, Alejandro Pérez Benavides, presidente del C.D. River Fútbol Sala, agradeció el apoyo de la Caja Rural: “Sin ellos este proyecto no tendría viabilidad. La apuesta que va a hacer por el club es muy digna, es una apuesta seria”.

El presidente del club ha destacado igualmente la importancia de que la marca esté presente “desde arriba hasta abajo” y destacó que la colaboración permitirá al club seguir creciendo y consolidar su proyecto deportivo.

Además, el nuevo entrenador y coordinador deportivo del club, Óscar García Póveda, se presentó ante los medios y afirmó su compromiso: “Lo único que puedo transmitir es trabajo, trabajo 24-7… espero que estos 28 años de experiencia como entrenador y gestor de clubes puedan ayudar a River Caja Rural a estar en unos años por lo más arriba posible”.

Y ha destacado la labor de formación y gestión de la cantera como eje central de su trabajo y la intención de crear una identidad sólida en todas las categorías del club.

Sobre la pretemporada, Óscar reconoció que el inicio ha sido intenso: “Ayer fue un día durísimo, hicimos cuatro sesiones en el mismo día, estuvimos en el gimnasio, luego pista, luego subidas, y luego pista otra vez, mucho trabajo por delante, encantado de recalar aquí”.

Finalmente, el entrenador ha destacado su interés en fomentar la vinculación del club con la comunidad y los colegios, buscando que los niños conozcan el fútbol sala y se acerquen al pabellón cada fin de semana.