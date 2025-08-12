El festival internacional de teatro en miniatura recibe en Zamora a compañías de Brasil, Argentina, Portugal y España

El IV Festival Internacional de Teatro en Miniatura de Zamora, 'Mamut 40, arrancará este próximo 18 de agosto y se prolongará hasta el próximo día 24 con una amplia programación donde compañías de Brasil, Argentina, Portugal y España desplegarán su repertorio de espectáculos por distintos barrios.

Las actividades se iniciarán con los talleres infantiles que se llevan a cabo en el Museo Etnográfico de Castilla y León, según ha desvelado la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, junto a la coordinadora del festival, Rosa Encina.

Los talleres infantiles acompañarán a distintas representaciones que se podrán disfrutar por diversos barrios de Zamora entre el 22 y el 24 de agosto. Para este año, según ha avanzado la edil, serán las zonas de Puerta Nueva y las Aceñas de Cabañales donde se desarrollen estos espectáculos, además de en la Plaza de Viriato.

Programación completa de Mamut 4

El grueso de la programación tendrá lugar los días 22, 23 y 24. Se comenzará el viernes por la mañana con el taller 'Poéticas en el Teatro Lambe Lambe', una actividad destinada para adultos, que dará paso en la tarde a la muestra de Teatro en Miniatura y espectáculo de calle en la Plaza de Viriato.

Ya el sábado 23, por la mañana, la muestra de teatro se trasladará al parque de Puerta Nueva y el domingo tendrá lugar en las Aceñas de Cabañales. Tanto el sábado como el domingo, los espectáculos serán en la Plaza de Viriato.

Según ha destacado la responsable del área de Cultura, "es un festival de teatro de pequeño tamaño, y de enorme calidad", siendo además el "primer festival de teatro en miniatura y de Teatro Lambe Lambe", lo que le convierte en "un referente en toda España por ser un formato único".

Paralelamente a los Lambe Lambe, se han preparado otras actividades, como el espectáculo de calle de la compañía Trupe Fandanga, el viernes 22 de agosto por la tarde. También está la instalación 'Versos que anidan'.

Asimismo, desde el 18 de agosto y hasta el 14 de septiembre se podrá disfrutar en el Museo Etnográfico de Castilla y León de la exposición fotográfica y de miniatura 'Objetivo Paquidermo'. A todo esto se le añaden talleres de lambe lambe que tendrán lugar los viernes por la mañana y que están destinados principalmente para "los profesionales de las artes escénicas", según ha explicado Encinas.

En cada uno de los espacios señalados habrá una media de 9 cajas en funcionamiento de forma simultánea. Para evitar colas, se dará un ticket por orden de llegada para ver los diferentes espectáculos, que son todos gratuitos.

La celebración del IV Festival Internacional de Teatro en Miniatura de Zamora cuenta con la colaboración del Museo Etnográfico de Castilla y León y del Instituto de la Lengua de Castilla y León.