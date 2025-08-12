Adjudicadas por casi 600.000 euros las obras para finalizar la nueva sede de la Policía Local de Zamora

El antiguo edificio del Banco de España de Zamora que albergará el nuevo cuartel de la Policía Municipal. ICAL

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora de este martes ha aprobado la adjudicación para la terminación de las obras de las nuevas dependencias para la Policía Local, por un valor de 586.684 euros.

La empresa adjudicataria ha sido Contratas y Obras San Gregorio S.A.. De la misma forma, ha quedado desierto el procedimiento para contratar el suministro necesario para dotar de mobiliario y equipamiento la nueva sede, debido a que las empresas presentadas no cumplen las necesidades estipuladas.

El contrato del proyecto 'Trabajos finales para obra de adecuación de espacios y modernización de las instalaciones para dependencias de la Policía Municipal y Archivo Municipal' deberá formalizarse antes de los 15 días hábiles siguientes al de la recepción de la notificación.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la aprobación del convenio de colaboración con la asociación Vecinos Desarrollo Cuminitario San José Obrero para llevar a cabo distintas actividades de formación, ocio y reuniones del propio organismo, por valor de 20.000 euros.

También se ha dado luz verde a la concesión de dos licencias. Una para la segregación de parcelas en el sector 'Los Navajos', fase 5, y la otra para la segregación de dos parcelas de la parcela CS del Polígono Industrial La Hiniesta Ampliación.