Incendio de nivel 2 en Puercas de Aliste (Zamora)

Incendio de nivel 2 en Puercas de Aliste (Zamora)

Zamora

Nuevo incendio de nivel 2 en Puercas de Aliste: el fuego vuelve a devorar la Sierra de la Culebra

El fuego desatado en la zona ha obligado a desalojar a los vecinos de Puercas y de la localidad de San Martín de Tábara, así como a cortar la carretera que va desde esta población a Ferreruela, la ZA-P-2433.

Otras noticias relacionadas: El incendio de Molezuelas de la Carballeda se complica: el fuego da el salto a León y obliga al desalojo de 1.700 vecinos

Publicada

El fuego regresa a la Sierra de la Culebra. En la tarde de este lunes, 11 de agosto, se ha declarado un incendio en Puercas de Aliste.

Según informa la Junta de Castilla y León, el fuego desatado en la zona ha obligado a desalojar a los vecinos de Puercas y también de la localidad de San Martín de Tábara a Alcañices, así como a cortar la carretera que va desde esta población a Ferreruela, la ZA-P-2433, tal y como han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León.

Las llamas se han originado sobre las 18:27 horas y en estos momentos dos agentes medioambientales, un técnico, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un helicóptero se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de controlar el incendio.

Imagen del incendio en Puercas de Aliste (Zamora)

Imagen del incendio en Puercas de Aliste (Zamora)

La superficie afectada se encuentra en perimetración y la causa que ha originado el fuego está siendo investigada por los profesionales competentes.