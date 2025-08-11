Nuevo incendio de nivel 2 en Puercas de Aliste: el fuego vuelve a devorar la Sierra de la Culebra

El fuego regresa a la Sierra de la Culebra. En la tarde de este lunes, 11 de agosto, se ha declarado un incendio en Puercas de Aliste.

Según informa la Junta de Castilla y León, el fuego desatado en la zona ha obligado a desalojar a los vecinos de Puercas y también de la localidad de San Martín de Tábara a Alcañices, así como a cortar la carretera que va desde esta población a Ferreruela, la ZA-P-2433, tal y como han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León.

Las llamas se han originado sobre las 18:27 horas y en estos momentos dos agentes medioambientales, un técnico, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un helicóptero se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de controlar el incendio.

Imagen del incendio en Puercas de Aliste (Zamora)

La superficie afectada se encuentra en perimetración y la causa que ha originado el fuego está siendo investigada por los profesionales competentes.