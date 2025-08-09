La zamorana Camino Bodas recibe la beca Ortega y Gasset por ser una de las mejores estudiantes de España

La zamorana Camino Bodas Ruiz ha sido premiada con la beca de excelencia Ortega y Gasset, como una de las 80 mejores estudiantes de Bachillerato en España por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Esta beca le permitirá formarse en la sede de la UIMP, ubicada en el Palacio de la Magdalena de Santander. El programa ofrece una formación avanzada en diversas áreas del conocimiento, impartida por profesores universitarios e investigadores de prestigio, junto con profesionales destacados del mundo de la cultura y el arte.

Entre los docentes y ponentes se encuentran reconocidos intelectuales como Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina y Emilio del Río.

Con dicha beca se busca que los estudiantes accedan a las grandes corrientes del saber y a las cuestiones fundamentales de la actualidad, según apunta la propia universidad. Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar a los alumnos con los mejores expedientes para fomentar un diálogo plural e intergeneracional.

Camino Bodas Ruiz considera este reconocimiento “una magnífica motivación para seguir creciendo intelectualmente y dando lo mejor de mí en cada paso”.

La joven, residente en Benavente, añade que, aunque el aprendizaje es el mayor premio, “resulta capital incentivar a los alumnos que se esfuerzan al máximo para que sigan así”.