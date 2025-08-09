Unos vándalos arrancan un banco e intentan acceder con él a los garajes de La Vaguada: los vecinos lo impidieron

Los residentes de la urbanización La Vaguada en Zamora han hecho público un comunicado para denunciar una serie de actos vandálicos y comportamientos incívicos que aumentan su preocupación habitual por la inseguridad en esta zona de la capital.

En dicho comunicado relatan que la pasada madrugada, un grupo de jóvenes arrancó un banco del césped central e intentó acceder a los garajes por una de las rampas compartidas por los cuatro bloques de viviendas.

Si bien, la intervención de algunos vecinos frustró el intento de los vándalos. Los vecinos explican que los protagonistas del suceso huyeron por la ladera de La Vaguada hacia el edificio del Antiguo Matadero.

Piedras lanzadas a los coches en La Vaguada Cedida

Durante la huida, estos arrojaron piedras contra el aparcamiento y la entrada de los garajes, alcanzando varios vehículos estacionados.

Estos incidentes se suman a otros recientes protagonizados por grupos de jóvenes que generan molestias con gritos y música a alto volumen en la zona del aparcamiento, según el relato vecinal. En el último mes, los vecinos denuncian que también se ha detectado acumulación de basura en este mismo espacio.

Además, recuerdan que las pintadas y actos de vandalismo son habituales en la urbanización. A esto se suman orines en la rampa de entrada al garaje y roturas de cristales en ventanas y puertas de portales, hechos que incrementan el malestar vecinal.

Ante esta situación, la comunidad vecinal de La Vaguada reclama al Ayuntamiento de Zamora un refuerzo urgente de la vigilancia policial para garantizar la seguridad y el bienestar en dicha urbanización.

Finalmente, los vecinos piden medidas efectivas que pongan fin a estos comportamientos que deterioran la convivencia y generan temor en los residentes.