Manuel hará el Camino de Santiago al revés para presentar su hotel hobbit en Zamora: "Doblaré la distancia de Frodo y Sam"

Manuel Garrote ha decidido que su próximo viaje no será en avión, ni en barco, ni siquiera en tren. Será a pie. Y en dirección contraria. Este publicista e influencer zamorano se ha propuesto recorrer parte del Camino de Santiago, pero en sentido contrario, y hacerlo con una mochila, una capa hobbit y un dron para grabar cada paso.

La intención es dar visibilidad a La Comarquita, un hotel temático inspirado en El Señor de los Anillos, situado en una antigua granja familiar de porcino en Coreses (Zamora).

El proyecto es tan singular como ambicioso. En una finca familiar de 2.000 metros cuadrados, Manuel transformará tres casas semienterradas en viviendas hobbit, formando una colina que evocará la mítica Comarca de Tolkien.

El hotel tendrá capacidad para 18 personas y ofrecerá servicios propios de un alojamiento de categoría: restaurante, piscina, biblioteca, sala de juegos, zonas al aire libre y espacios adaptados para eventos como bodas o comuniones.

Según Manuel, será "el único hotel de España" con estas características, dado que otros alojamientos similares en Galicia o Extremadura se limitan a ser apartamentos turísticos.

Con un coste estimado de más de medio millón de euros, el proyecto está aún en fase de cierre de financiación y licencias, con la obra pendiente de iniciar tras la demolición parcial de las instalaciones actuales. Mientras tanto, Manuel decidió que lo mejor para dar a conocer el hotel sería algo que homenajeara a sus dos queridos protagonistas: Frodo y Sam.

Por ello a decidido hacer un peregrinaje a pie, al estilo del que recorrieron los hobbits hasta el Monte del Destino. Su ruta, a la que ha llamado 'El Camino del Anillo', partirá desde La Comarquita en Coreses y llegará hasta la Torre de Urkulu, en Navarra, muy cerca de Roncesvalles.

En total, recorrerá unos 590 kilómetros en 17 etapas, siguiendo parte del Camino de la Plata y del Camino Francés, pero en sentido inverso, desde el 1 de septiembre.

La idea inicial, cuenta, le pareció buena en el papel, pero al ver las distancias reales y el desgaste que implicaría, bromea que "ya no me pareció tan bien", aunque la decisión estaba tomada.

Caminar una media de 36 kilómetros diarios

Inspirado en la épica aventura de Frodo y Sam, Manuel explica que los hobbits recorrieron aproximadamente 2.200 kilómetros en más de seis meses, según los cálculos de los más fans.

Calculan que la media diaria de ambos fue de unos 18 kilómetros, una cifra que él decidió doblar para su propio reto. Así, planea caminar una media de 36 kilómetros diarios, con una jornada máxima que llegará a 46, lo que implica entre ocho y nueve horas de marcha sin apenas paradas para comer.

Su plan es alojarse en hostales y albergues, aunque sabe que no podrá reservar los más baratos por la exigencia del ritmo. Para ello, Manuel calcula un gasto aproximado de 30 euros por noche.

Además, como buen influencer y para darle la mayor difusión posible, documentará cada jornada con un dron, grabando paisajes y momentos del camino, y llevará una mochila equipada con un código QR en la espalda para que quienes le vean puedan conocer el proyecto.

Todo el material grabado se enviará a un colaborador desde Córdoba que se encargará de la edición y posterior difusión en redes sociales. Y es que Manuel es consciente de que le será imposible editar vídeos para sus redes tras las largas caminatas.

Así serán las etapas

La primera etapa le llevará de Coreses a Granja de Moreruela, con 35,5 kilómetros de marcha desde las siete de la mañana hasta la llegada prevista a las seis y media de la tarde. Después seguirá hasta Benavente, en un trayecto de 29,5 kilómetros que planea completar antes de media tarde.

La tercera jornada unirá Benavente y La Bañeza, con 39,3 kilómetros, y la cuarta será la más exigente: 47,5 kilómetros desde La Bañeza hasta León, con llegada prevista a última hora de la tarde. Desde la capital leonesa caminará hasta El Burgo Ranero (36,9 km), y al día siguiente continuará hasta Calzadilla de la Cueza (38,1 km).

En la séptima etapa alcanzará Frómista tras recorrer 35,9 kilómetros, para después llegar a Hontanas en un tramo de 33,1 kilómetros. Burgos será la meta de la novena jornada, también de 33,5 kilómetros, y desde allí avanzará hasta Villambistia, en un recorrido de 39,2 kilómetros. La undécima etapa, de 41,4 kilómetros, acabará en Azofra, y la siguiente en Logroño, tras cubrir 33,7 kilómetros.

Desde la capital riojana seguirá hasta Villamayor de Monjardín (38,7 km) y luego hasta Puente la Reina (29,1 km). Pamplona será el destino de la decimoquinta etapa, de 22,7 kilómetros, para continuar después hasta Espinal (34,3 km). El último esfuerzo le llevará desde Espinal hasta Izandorre, con 20 kilómetros finales

Aunque la travesía será mayormente en solitario, Manuel no descarta la compañía. Ya cuenta con una amiga que le acompañará en la etapa que parte de León, y está abierto a que otros peregrinos se sumen en distintos tramos, creando un camino compartido por aficionados y curiosos.

La Comarquita

Además del reto personal, esta iniciativa pretende atraer la atención sobre La Comarquita, que no solo será un hotel, sino un espacio temático único, concebido para amantes de Tolkien y para quienes busquen un lugar diferente donde alojarse y vivir la experiencia de ser un hobbit.

Manuel quiere que el hotel sea accesible también para visitantes externos mediante un sistema de entradas, aunque la fórmula legal para ello está todavía en desarrollo.

El proyecto cuenta ya con el apoyo de la Diputación de Zamora, que le ha facilitado contactos y gestión administrativa, lo que Manuel valora como "agradable y mágico", especialmente en contraste con otras instituciones.

A pesar del respaldo, reconoce que el camino emprendedor es duro y el riesgo financiero importante: "Me meto en una deuda muy seria", asegura sin ocultar la magnitud del reto a nivel económico y laboral.

Mientras prepara esta aventura, Manuel sigue con su trabajo habitual como publicista y, además, este verano, regentando el chiringuito de las piscinas municipales de Coreses. Un doble salto de tirabuzón laboral que le obliga a jornadas maratonianas de más de diez horas diarias.

Por ello confiesa que no se está pudiendo preparar a conciencia para semejante reto, pero asume con ilusión convertirse en una especie de "hobbit moderno", que no solo recorrerá un camino milenario sino que abre la puerta a un universo fantástico en plena Castilla y León. Y todo ello con la mochila a la espalda, una capa y la determinación de llegar hasta el final por su negocio.