El Balonmano Zamora celebra 25 años creciendo con la fuerza de una ciudad entera

Balonmano Zamora cumple este año 25 años de historia, un cuarto de siglo dedicado a la formación, competición y promoción del balonmano en la provincia. Este aniversario se conmemora con una nueva campaña de socios que mantiene precios populares y un fuerte compromiso con la ciudad y sus familias.

En la rueda de prensa de presentación en la sede de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, director de comunicación de la entidad, recordó la estrecha vinculación de la entidad financiera con el club. "Es un verdadero honor y privilegio felicitar públicamente a Iñaki y a Guille, estandartes del equipo y de esta campaña", afirmó.

Prieto destacó que para Caja Rural ser el patrocinador principal del Balonmano Zamora "no es solo una cuestión de orgullo, sino de compromiso real con lo que ocurre en Zamora, y especialmente con este club que lleva 25 años trabajando y creciendo".

Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural de Zamora e Iñaki Gómez, presidente del Balonmano Zamora, firmando el acuerdo de la campaña de socios

También ha querido destacar que el balonmano ya es "una parte fundamental de la sociedad zamorana, de la vida de muchos niños y niñas que desde pequeños eligen jugar al balonmano".

El director de comunicación valoró "el inmenso trabajo de muchas personas durante estas dos décadas y media, que han construido una estructura sólida no solo en la capital, sino en toda la provincia".

Además, Prieto recalcó que Caja Rural seguirá apoyando al club "con lealtad y fidelidad, porque estamos orgullosos de colaborar en un proyecto que hace feliz a tanta gente".

Por su parte, Iñaki Gómez, presidente del Balonmano Zamora, agradeció el apoyo de Caja Rural y las instituciones que permiten que el club siga adelante. "La responsabilidad social corporativa que lleva al extremo Caja Rural es un ejemplo y una inspiración para muchos. Nos sentimos muy arropados y cómodos a su lado", afirmaba emocionado.

Gómez recordó que el club no solo tiene un objetivo deportivo, sino también social. "Represento a 700 familias a las que damos cobertura en formación y conciliación con actividades durante todo el año, como campamentos y jornadas escolares", ha explicado.

En esta temporada tan especial, el club presenta una campaña que refleja el lema "Balonmano y Zamora, 25 años fieles a la escuela". Gómez subrayó que su intención ha sido trabajar el deporte "de otra manera, sin atajos, abriendo puertas para que los niños y niñas de Zamora puedan crecer en este deporte".

El presidente del club pistacho también ha querido destacar el ejemplo de Guille García, capitán del primer equipo, quien "es la muestra de que se puede llegar alto desde abajo, siendo de Zamora". Guille, que además es trabajador de Caja Rural, es "una figura fundamental del equipo y lleva con orgullo el nombre de la entidad en su camiseta".

Guille García tomó la palabra para animar a la ciudad a sumarse a la campaña de socios. "Estoy orgulloso de representar al club y a esta ciudad. Los valores que queremos transmitir desde la base son trabajo, perseverancia y que con esfuerzo se pueden conseguir los objetivos", explicaba.

Campaña de socios

La campaña de socios mantiene los precios económicos y familiares, con tribuna a 60 euros y preferencia a 50. El carnet joven cuesta 20 euros, y las familias pueden tener dos adultos y todos los hijos hasta 21 años por 100 euros. Además, se ofrece la experiencia premium, que incluye acceso al vestuario y a la charla previa a un partido, por 100 euros.

La venta de carnets comenzará el 11 de agosto en la sede del club, situada en la calle Campo de Marte, número 13, y se prolongará hasta el 10 de octubre. Los horarios serán de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.

Finalmente, Iñaki Gómez anunció que, salvo problemas de agenda, se entregarán este año tres insignias de oro del club. Serán para José Andrés, presidente durante 15 años; para Jordi Rivera, seleccionador nacional que "ha elevado el balonmano a otro nivel"; y para Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, "baluarte de muchos proyectos y un firme creyente en el deporte", tal y como explicaba el presidente del club pistacho.