Zamora contará con seis nuevos pasos de peatones que reforzarán la seguridad vial en la ciudad

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, anuncia seis nuevos pasos de peatones en la ciudad Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora instalará seis nuevos pasos de peatones en diferentes puntos de la ciudad con el fin de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad en aquellos lugares donde el Consistorio ha detectado una mayor necesidad.

Una iniciativa que, tal y como ha dado a conocer el concejal de Obras, Pablo Novo, durante la presentación del proyecto, responde a demandas reiteradas de los vecinos de estas zonas.

En concreto, los nuevos pasos de peatones se instalarán en la bajada de la Barriada de Asturias, a mitad de la bajada; en la calle Hiniesta a la altura del número 42, en la calle San Blas junto al parque infantil; en la calle Juan Sebastián Elcano, en el acceso a los viales de La Perla; en la calle La Salud, en la confluencia con la calle Río Tormes; y en Ronda de la Feria, en la esquina con Cuesta de San Sebastián.

Los trabajos contemplan un presupuesto base de licitación de 43.700 euros y estos se licitarán entre finales de agosto y principios de septiembre, contando con un plazo de ejecución breve. “Antes de final de año estarán operativos”, ha afirmado el edil.

A su vez, este ha destacado que con la instalación de estos nuevos pasos de peatones, los cuales han sido diseñados con criterios de seguridad, visibilidad y optimización del tránsito, tanto de peatones como de vehículos, “se reforzará la seguridad vial evitando puntos de riesgo para los peatones”.

Del mismo modo, se mejorará la accesibilidad y sobre todo “se dará respuesta a una demanda ciudadana directa”, recogida a través de canales de participación ciudadana.