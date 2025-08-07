Un festival gratuito llenará de fiesta un pueblo de Zamora: música, arte, talleres y naturaleza en un entorno único

Los representantes de la asociación organizadora, Pablo Estébanez y Carlos Villarino; el presidente en funciones y responsable de Educación, Cultura y Turismo de la Diputación, Víctor López de la Parte; y la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos durante la presentación del Festival Du Llagu Diputación de Zamora

La provincia de Zamora y, en concreto, Vigo de Sanabria, calienta motores para una celebración inolvidable que fusionará música, arte, talleres y naturaleza durante dos jornadas en las que primará la cultura de calidad.

El fin de semana del 23 y 24 de agosto, la localidad acogerá la primera edición del Festival du Llagu.

Una cita organizada por un grupo de jóvenes integrados en la Asociación Cultural Las Dudas con el apoyo de diferentes empresas privadas, la Comisión de Fiestas de Vigo de Sanabria, el Ayuntamiento de Galende, la Fundación Caja Rural de Zamora y la Diputación de Zamora.

Así lo han revelado los representantes de la asociación organizadora, Pablo Estébanez y Carlos Villarino, así como el presidente en funciones y responsable de Educación, Cultura y Turismo de la Diputación, Víctor López de la Parte, y la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, durante la presentación del evento celebrada en la mañana de este jueves en la sala de prensa de la Diputación provincial.

Durante la misma, López de la Parte ha destacado el éxito que supone “poner en valor nuestros espacios culturales” y “reivindicar lo nuestro”, al tiempo que ha recordado que el nombre del festival está en sanabrés.

Por su parte, Laura Huertos ha animado a la participación en un festival “perfecto para la zona” y con actividades dirigidas “a todos los públicos”.

Programación

Esta primera edición contará con la participación de grupos de calidad y artistas locales, que mostrarán su arte en un lugar mágico como es Vigo de Sanabria y sus alrededores con conciertos totalmente gratuitos.

En concreto, primará la música fusión instrumental. Los conciertos de la mañana tendrán lugar en el espacio que se habilitará junto a la fuente, donde actuarán Pablo Casal, piano y batería, y Vandalia Trío, con su música instrumental fusión

Cartel del Festival du Llagu Diputación de Zamora

Los conciertos de la tarde se celebrarán en el campo de fútbol y estos contemplan las actuaciones de Wanla, que fusiona jazz con folclore internacional, y Nacho Loring Quintet, muestra de una fusión más relacionada con el jazz.

El resto de actividades artísticas se ubicarán en las antiguas escuelas de Vigo de Sanabria. Entre ellas, una exposición con fotografías de Ana Vega, acuarelas de Fernando García Pertejo y las ilustraciones de Tinta Marina.

A todo ello se suma un taller de cerámica a cargo de Irene Peláez Palacios; uno de Relatos de Sanabria, de la mano de Madarsu Teatro; Miradas y Texturas, por Domingo Fernández Silva, y Árboles Monumentales de Sanabria, por Daniel Boyano Sotillo.