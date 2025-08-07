Una colisión entre un turismo y una furgoneta de madrugada deja tres heridos en la provincia de Zamora

Tres personas, un hombre y dos mujeres, han resultado heridas en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido sobre las 03:22 horas de este jueves en el kilómetro 76 de la autovía A-52, sentido Ourense, en Otero de Sanabria, en el término municipal de Palacios de Sanabria.

A esa hora, la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de la colisión entre una furgoneta y un turismo, y en la que, además, se pedía asistencia para tres personas heridas, de las cuales una de ellas se encontraba atrapada.

Los bomberos de la Diputación de Zamora trabajando en el accidente de Otero de Sanabria Diputación de Zamora

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Zamora procedentes del parque Zona Norte con base en Rionegro del Puente y una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico con personal sanitario.

Nada más llegar, los bomberos han confirmado que la persona atrapada había conseguido salir del vehículo por sus propios medios, por lo que han procedido a asegurar la zona y, tras ello, a llevar a cabo las labores de prevención, señalización y limpieza de la calzada hasta el restablecimiento de las condiciones de seguridad vial.

Por su parte, los servicios sanitarios se han encargado de brindar a los heridos una primera asistencia antes de trasladarlos en las ambulancias al Hospital Comarcal de Benavente, tal y como informa la Diputación de Zamora.