La ciudad como escenario: jóvenes fotógrafos toman las calles de Zamora como inspiración

Una veintena de jóvenes ha participado en los dos cursos de fotografía organizados por la Concejalía de Juventud dentro del programa Verano Joven. Los cursos han incluido formación teórica y práctica, con recorridos por diferentes zonas urbanas de la ciudad.

Cada uno de los cursos ha finalizado con una exposición en La Alhóndiga, espacio que alberga el Centro de Información Juvenil. La muestra del segundo grupo, titulada Sombras Urbanas, se ha inaugurado esta mañana y podrá visitarse hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha valorado de forma positiva el desarrollo de la actividad. Según ha indicado, “los chicos han participado casi todos los días y han conocido sitios de Zamora” durante las prácticas. Ha subrayado además que “como premio exponen en La Alhóndiga, un referente para ellos”.

Los cursos han sido impartidos por el fotógrafo zamorano Jesús Gaspar, quien ha proporcionado a los alumnos “conocimientos teóricos para iniciarse en el mundo de la fotografía, consejos y sobre todo se ha hecho mucha práctica”.

Las sesiones prácticas se han desarrollado en enclaves como la zona de Pelambres, el mirador, el puente tras la Cuesta del Bolón y los alrededores de la antigua estación de tren. Según el instructor, se buscó incluir también “espacios semiabandonados” para evitar centrarse solo en los “lugares habituales y más conocidos”.