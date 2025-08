Una bandera franquista frente a la Audiencia de Zamora desata una tormenta en redes

Una bandera franquista ondeando desde un balcón en pleno centro de Zamora ha reavivado la polémica sobre la exhibición de símbolos preconstitucionales en espacios visibles.

El estandarte, con el escudo del águila de San Juan, cuelga de un edificio de viviendas situado justo enfrente de la Audiencia Provincial, en la céntrica calle El Riego.

Su presencia ha sido denunciada públicamente por el usuario @Jainko_Barik en la red social X (antes Twitter), con un mensaje que no ha tardado en hacerse viral.

“Es una vergüenza que alguien pueda poner esa puta mierda en su balcón con total impunidad. Y de la bandera opino lo mismo”, escribió el pasado sábado, acompañando sus palabras con una imagen del emblema franquista ondeando frente al palacio de justicia zamorano.

El tuit, con más de 630.000 visualizaciones, más de 1.000 retuits y 700 comentarios, ha desatado una oleada de reacciones que van desde el respaldo absoluto al rechazo frontal.

Mientras algunos usuarios defendían el derecho a criticar símbolos ligados a la dictadura, otros consideraban equiparable la exhibición de esta bandera a la republicana o la del orgullo gay.

Es una vergüenza que alguien pueda poner esa puta mierda en su balcón con total impunidad.

Y de la bandera opino lo mismo. pic.twitter.com/Cz1sWf1LtA — Jainko Barik (@Jainko_Barik) August 2, 2025

¿Es legal colgar una bandera franquista en un balcón?

Según juristas especializados en memoria histórica consultados por el portal Confilegal, “no existe en la Ley estatal de Memoria Democrática ningún precepto que prohíba portar una bandera franquista”, al igual que tampoco hay prohibiciones de cara a la bandera tricolor, es decir, la bandera republicana.

La Ley de Memoria Democrática (20/2022) prohíbe de forma explícita la exhibición de símbolos franquistas en espacios públicos, pero no sanciona su presencia en domicilios privados salvo que implique exaltación del régimen o humillación a las víctimas.

En este caso concreto, el balcón pertenece a una vivienda particular, lo que dificulta la intervención administrativa o judicial.

La bandera, además, no está asociada a un acto público ni a una manifestación ideológica colectiva, factores que sí podrían activar la vía sancionadora. La impunidad a la que alude el tuit no es casual, sino fruto de un vacío legal que no siempre resuelve la tensión entre memoria, convivencia y derechos individuales.

En todo caso, el uso de la bandera, tanto franquista como republicana, estaría protegido por el derecho a la libertad de expresión, ideológica y por el principio de pluralismo político.

El símbolo, el edificio y el contexto

Lo que agrava la indignación en este caso es la ubicación del inmueble. Que la enseña preconstitucional cuelgue justo enfrente del principal órgano judicial de la provincia, en una calle tan transitada como El Riego, ha multiplicado el impacto simbólico. No se trata solo de lo que representa la bandera, sino del lugar desde el que se muestra y ante quiénes se expone a diario.

“El problema no es solo la bandera. Es que esté ahí, delante de una institución que representa el Estado de Derecho”, comentaban varios usuarios en la red social. Otros ironizaban con la idea de que esa imagen sea visible para jueces, fiscales y ciudadanos que entran a diario en la Audiencia Provincial.

¿Ofensa o libertad de expresión?

El tuit ha dividido a la comunidad virtual entre quienes defienden el derecho a expresar repulsa frente a símbolos del franquismo y quienes alertan de que ese rechazo no debe expresarse con insultos ni generalizaciones. Mientras tanto, la bandera sigue en su sitio y no consta, por ahora, que el Ayuntamiento de Zamora haya intervenido.

La polémica ha puesto de nuevo sobre la mesa la dificultad para hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática en espacios privados, así como la libertad de expresión, que prevalece en muchos de estos casos.

El debate, como la bandera, sigue colgado a la vista de todos.