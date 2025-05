El Ayuntamiento de Zamora necesita invertir 640.000 euros más para concluir las obras en el edificio del Banco de España

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes, 13 de mayo, el proyecto de obra para concluir las intervenciones en el histórico edificio del Banco de España. El alcalde, Francisco Guarido, ha detallado que la inversión necesaria para llevar a cabo esta actuación ascenderá a 639.299 euros.

La intervención incluye la instalación eléctrica de media tensión, "una actuación que nos exigen por las características del edificio y que representa el 50% de la inversión total", según indicó Guarido.

Además, se llevará a cabo la remodelación del vallado exterior, con un coste estimado de 80.000 euros, la urbanización del espacio exterior, la rehabilitación de una caseta existente y la instalación de un nuevo vallado perimetral en la zona destinada a la colocación de placas solares para mejorar la seguridad.

Una vez aprobado el proyecto, el siguiente paso será elaborar los pliegos y proceder a la licitación de la obra, que se espera realizar en los próximos tres meses. Asimismo, Guarido ha recordado que ya está adjudicado el contrato para el mobiliario del edificio.

Cabe recordar que el nuevo uso de la construcción será albergar la Jefatura de Policía Local y un archivo municipal. Algo que permitirá que el Ayuntamiento Viejo pueda transformarse en el Museo Baltasar Lobo.

Un campo de fútbol 7 y no un aparcamiento

En otro de los puntos tratados durante la Junta de Gobierno, se ha aprobado una adenda al convenio firmado con el Obispado de Zamora para la cesión de una parcela de 5.000 metros cuadrados en la Cuesta del Caño.

El terreno, que ya es propiedad del Ayuntamiento, verá modificado su uso: la zona alrededor del frontón, en lugar de convertirse en un aparcamiento, se destinará a la construcción de un campo de fútbol 7 de césped artificial.

El alcalde aclaró que, como contraprestación, el Ayuntamiento abonará 24.000 euros durante ocho años por el alquiler de estos terrenos, una cantidad que aún no ha sido pagada.

Guarido ha querido aclarar que esta información no se había hecho pública hasta que no se contó con los informes técnicos de urbanismo, deportes y patrimonio. "Somos un gobierno responsable y presentamos los proyectos cuando están maduros, informados y no quedan flecos sueltos", aseguró el primer edil.

El cambio de uso del terreno, según Guarido, se justifica por la diferencia de cota entre el terreno y la calle, así como por los informes que evidencian la necesidad de un nuevo campo de fútbol debido al colapso de las instalaciones actuales, como el campo Ruta de la Plata y los campos de Valorio. Además, se construirán 18 plazas de aparcamiento que darán servicio a los usuarios del nuevo campo de fútbol.

Aparcamientos en San Julián del Mercado

Por último, el alcalde de Zamora respondió a las críticas recibidas por el proyecto de remodelación de la plaza de San Julián del Mercado. "Actualmente, es una plaza con aparcamientos caóticos", comentó, añadiendo que la intervención mejorará la ordenación del espacio, con la delimitación de plazas de aparcamiento mediante señalización horizontal y el ensanchamiento de las aceras para garantizar el paso seguro de los peatones.

Además, se instalarán dos paradas de autobuses y un WC autolimpiable, "que no será de plástico, sino de acero, y podremos decorarlo de forma que no impacte visualmente sobre el entorno", concluyó Guarido.