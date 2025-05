El PP de Zamora denuncia que el Gobierno "renuncia" a desdoblar la N-122 en autovía

El PP de Zamora ha denunciado este lunes que el Gobierno “renuncia” a desdoblar la carretera N-122 en autovía, como ha asegurado el presidente provincial, José María Barrios después de la reunión del Comité de Dirección.

En dicho comité también han participado el presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, y el regidor de Alcañices, David Carrión.

“Les hemos invitado para darles malas noticias, para que sepan qué es lo que está pasando ahora mismo con la nacional 122. Yo lo resumiría en una frase: el Gobierno renuncia a desdoblar la nacional 122 en autovía”, afirmó José María Barrios.

“El ministro, Óscar Puente, ha hablado varias veces de las infraestructuras pendientes de Castilla y León. No le hemos oído hablar nunca del tramo de Zamora a la frontera, del desdoblamiento de la carretera N-122. Siempre que habla de esta carretera se refiere al tramo entre Valladolid y Soria. Del tramo de Zamora a la frontera no ha hablado nunca”, subrayó.

En este sentido, José María Barrios recordó que la anterior ministra, Raquel Sánchez, en respuesta a una pregunta formulada por el senador popular, se refirió al tramo entre Valladolid y Soria, concretamente, El Burgo de Osma.

“Entiendo que le pasarían la chuleta y que esa ministra, que es de Cataluña quizás no sepa muy bien dónde está Zamora pero Óscar Puente es de Valladolid, conoce perfectamente Zamora y el tramo que falta y no habla de él”, destacó.

“En siete años de Gobierno, han contratado un kilómetro y medio de los casi 80 de la autovía y no está ejecutado. Lo contrataron porque dejaron caducar el informe de impacto ambiental, pidieron la renovación y, si no contrataban una parte de la autovía, tendrían que volver a hacer todo el expediente, que lo hicimos entre 2015 y 2018”, añadió.

“Intención”

De esta forma, Barrios Tejero afirmó que “no vemos que el Gobierno tenga intención de hacer” el desdoblamiento de la N-122. “Han anunciado también el proyecto de Trabazos y el de Fonfría pero hoy día tenemos datos del de Alcañices y ese proyecto de circunvalación no es autovía, sino una carretera nacional”, indicó.

“Si una circunvalación no la hacen ya en autovía, la hacen en carretera nacional, no es compatible después con enlazar una autovía. Tendrían que demoler casi todas las obras y volverlas a hacer”, agregó.

En este contexto, el presidente del Partido Popular de Zamora pidió al Partido Socialista “que no nos engañe más a los zamoranos” y apostilló: “Sabemos que han renunciado a hacer el desdoblamiento -ya lo haremos nosotros cuando gobernemos- y están enredando y mintiendo. No saben cómo explicarlo”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, insistió en que los planos contemplan la circunvalación de Alcañices “como carretera, no como autovía” e invitó a “no enredar” a los responsables provinciales del PSOE.

“Hay una orden del Ministerio del Fomento, que es la orden 3317 de 2010, que dice que, en los proyectos de autovías de débil demanda, es decir, con una intensidad media diaria de menos de 7.000 vehículos, se incluirá un anejo específico de posible ejecución progresiva, es decir, de primera fase y de primera calzada”, explicó.

“Las obras proyectadas no responden a una autovía. Si mañana esta carretera la quisiésemos convertir en autovía, no podríamos ampliar ni las obras de fábrica ni los viaductos, no están hechos los desmontes, porque todas las circunvalaciones tendríamos que tirarlas, demolerlas y volverlas a hacer”, recalcó.

Por ello, Faúndez Domínguez consideró que “están salvando los muebles” y que, el día en el que esté hecha la circunvalación de Alcañices, “nos olvidaremos todos de convertir la N-122 en autovía”.

Por último, el alcalde de Alcañices, David Carrión, apuntó que los habitantes de la zona están “dispuestos a asumir” el coste económico de realizar una autovía y el impacto ambiental. “Si es por la seguridad de todos los ciudadanos, una autovía merece la pena. Lo que no estamos dispuestos es asumir es otra carretera. Si se que hagan una autovía y que nos dejen de historias y de invenciones”, ironizó.