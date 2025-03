Vox salta por los aires en Roales del Pan, con el alcalde y los concejales contra el partido: "Si tocan a uno, nos vamos todos"

Problemas para Vox en Roales del Pan (Zamora), donde se ha originado un conato de disolución del grupo municipal a raíz de una moción aprobada en el pleno. El alcalde, David García, de baja médica y único afiliado a la formación, y los otros cuatro ediles de Vox se han enfrentado al partido tras anunciar este la apertura de un expediente al actual regidor en funciones.

En una entrevista en primicia con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, García, que se encuentra de baja por un grave accidente que sufrió, ha explicado las razones que le han llevado a tomar esta postura. "Si tocan a uno, nos vamos todos", advierte sobre la posibilidad de abandonar el partido en el caso de que se ratifique el expediente a su segundo.

Todo nace de una moción presentada en el pleno municipal por el PSOE para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y cambiar el nombre de calles que hoy se conocen con la denominación de figuras que están vinculadas al franquismo. La propuesta, aprobada por unanimidad del pleno, incluidos los votos de los ediles de Vox, desató la reacción de la dirección nacional del partido dirigido por Santiago Abascal.

Vox emitió un comunicado en el que anunciaba la apertura del expediente disciplinario al que es ahora alcalde en funciones de Roales, José Ángel Gallego, hombre de confianza de David García, quien se convirtiera en 2019 en el primer alcalde de Vox la provincia de Zamora y en 2023 ganase con mayoría absoluta.

Un escrito en el que desde la dirección de Vox a nivel nacional se utilizaron palabras que David García había expresado en un comunicado del Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde considera que se "han retorcido" para darle otro sentido y enfrentarle con sus compañeros en el Gobierno municipal.

Y es que, ciertamente, en el escrito, David García, que buscaba justificar la aprobación de la moción, precisamente defendía el proceder del teniente de alcalde y su sustituto en funciones. Sin embargo, del comunicado de Vox se desprendía todo lo contrario.

Incluso en el escrito del partido se añadían algunas declaraciones que David García no había pronunciado, como puede ser que la decisión se había tomado de "manera unilateral, sin mi consentimiento".

"La palabra descontento se queda corta. Roales se siente ahora mismo enfadado", comienza muy duramente David García en declaraciones en exclusiva con este periódico.

El regidor explica que todo nace de la moción que presentó en el PSOE y una carta de la Comisión de Memoria Democrática, siendo ya varias las que habían llegado al Consistorio, sobre el cumplimiento de la ley, ya que de no hacerlo pondría en riesgo futuras subvenciones para el pueblo.

"Se decide por unanimidad, ante el peligro de no cumplir la ley, afrontar un problema que hasta ahora todo el mundo lo había ido dejando para atrás", incide el regidor.

García apunta que, independientemente de la ideología, esto era algo que no se había aplicado hasta ahora por los "trámites administrativos que implica a alguien cambiarle la calle de su casa" y que "por no generar más trifulca" no se había afrontado.

Tras la aprobación de la moción por unanimidad del pleno, con los votos de Vox, PP y PSOE, la dirección nacional se puso en contacto con David García para saber qué es lo que había pasado.

De esta manera, el alcalde asegura que les trasladó que había que "acatar la ley, me guste o no me guste". Precisamente, en su escrito en redes sociales cargaba contra la ley, pero no negaba su cumplimiento. "Ellos me dicen que eso no puede ser, que afecta al partido y yo les digo que lo que afecta al partido es no cumplir la ley", añade.

Aún pensando que esto había terminado ahí, García se encontró con la sorpresa el viernes tras salir del quirófano, ya que tuvo que someterse a una quinta intervención en su brazo. Tras despertarse de la anestesia, se encontró con su nombre y las declaraciones asociadas por Vox a su persona que le enfrentaban con Gallego.

"Han cogido mi publicación, la han retorcido y nos han enfrentado a los propios compañeros del pueblo", lamenta en declaraciones a este periódico.

García se muestra profundamente decepcionado con el partido y recalca que la decisión "se ha tomado por el bien del pueblo, de forma unánime por el pleno de Roales y atendiendo a la ley".

Sin embargo, considera que "hasta aquí hemos llegado" y asegura que existe una tendencia en Vox de que "a todo aquel que hace un poco de sombra a la cúpula, en cuanto parece que coges liderazgo y la gente te quiere y no eres de ellos, te acaban echando".

García el viernes, tras la difusión de la nota de prensa del partido, se puso en contacto con la dirección nacional para preguntarles "qué coño habían hecho" y "cómo era posible que escribieran lo que han escrito".

"Ante todo un ayuntamiento tiene que hacer cumplir la ley. Si a ellos no les gusta esto... las cosas se cambian desde dentro, no desde fuera", insiste.

Además, el alcalde de Roales del Pan critica duramente la llamada de Vox a José Ángel Gallego para "amenazarle y que revocara la decisión". "Están demostrando un conocimiento nulo de los expedientes administrativos. No se puede revocar una decisión plenaria atendiendo a una ley porque entonces sería un delito de prevaricación administrativa", advierte.

En este sentido, añade que si esto lo saben y "siguen en esa actitud, demuestra que están dispuestos a quemar a la gente con tal de salir ellos airosos".

En cuanto al expediente disciplinario al actual regidor en funciones, García recalca que si lo que quieren es eso, que se lo abran a él, a pesar de que no estuviera en ese pleno donde se aprobó dicha moción.

"Defiendo al 100% no solo la actitud de los concejales que van conmigo, sino de todo el pleno de Roales. El único afiliado soy yo, el resto son independientes", matiza.

Asimismo, invita al Comité de Garantías a "hacer lo que tenga que hacer", y subraya que su conciencia "está muy tranquila" porque "ningún partido en mi pueblo nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer si va en contra del propio desarrollo del pueblo".

Bajo esta postura, García defiende a sus compañeros de Gobierno municipal como "una familia" y avanza que "empezamos juntos y juntos vamos a terminar".

En el caso de que se acabe por dar su salida del partido, ya sea por expulsión o abandono, David García recalca que el Gobierno municipal no corre peligro, manteniéndose como concejales no adscritos. "Vox quizá no sepa que en los pueblos se vota a las personas", aclara.

"Destruir al pueblo"

Ante esta situación, el alcalde titular de Roales del Pan se pregunta "quién se va a presentar por Vox a nivel local si este partido es capaz de destruir al propio pueblo con total impunidad". "Solamente porque a un grupo de personas reducido, que se esconde en Madrid, le preocupa (la moción)", añade.

En esta línea, García asegura que "a Roales no le preocupa el cambio de calles, le preocupa el futuro de Roales" y vuelve a incidir en que las leyes, "nos gusten o no, hay que cumplirlas".

Con todo esto, el regidor, de baja médica recordemos, quiere hacer suya toda la responsabilidad de la aprobación de la moción. "Asumo incluso a los que no son de mi partido. Bastante precio he pagado, que me falta un pie y tengo el brazo hecho polvo por luchar por Roales, para que ahora venga alguien desde fuera que hunda mi trabajo", señala.

El disgusto del regidor llega hasta el punto de avisar de que "si ellos no nos quieren, alguien más nos querrá" y explica que "ha costado mucho unir a Roales y hemos sufrido mucho".

"Para que venga alguien desde Madrid y me diga que cometa un delito. Si un partido llama a un concejal y le obliga a cometer un delito, que yo sepa puede ser considerado una coacción", avanza.

Tras avisar del "peligro" que puede suponer para los pueblos que un partido sea "capaz de sacrificar al propio pueblo por sus intereses partidistas", García aventura que no cree que nadie se vuelva a presentar por Vox en Roales del Pan.

"Un alcalde tiene que dejar un legado y para hacer un legado necesita un equipo de personas que trabajen por ese objetivo y el nuestro es que tengan mejor calidad de vida los vecinos", asegura con rotundidad.

Por último, de forma irónica, García ha querido agradecer la "publicidad" a la dirección nacional ya que, "aunque no es la que me gustaría, nos ha situado y nos conocen en toda España".

"Solo estoy yo afiliado, así que no anden diciendo tonterías de que van a expulsar porque no pueden expulsar a alguien que no es del partido. Si quieren expulsar a alguien, que me expulsen a mí. Soy el responsable final de todo esto, aunque esté de baja, alcalde sigo siendo", sentencia rotundamente.