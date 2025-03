María Prieto O'Mullony en su despedida de España: "Estoy muy emocionada al mirar atrás y ver todo el camino recorrido"

La zamorana María Prieto O'Mullony jugará en el MKS Lublin (Polonia) para la temporada 2025/26 y la 2026/27. Esto significa su marcha del Caja Rural Aula Valladolid, al que había regresado en 2022. Será esta tarde cuando el club vallisoletano escenifique la marcha de la olímpica a tierras polacas, tras tres años más otros cuatro de 2015 a 2019.

Pero antes de su nueva etapa, el equipo que la vió nacer deportivamente, el Balonmano Caja Rural de Zamora, ha querido rendirle un homenaje coincidiendo con el Día de la cantera, este sábado, 15 de marzo, en el pabellón Ángel Nieto. Un evento que reunirá a instituciones, patrocinadores y la familia del balonmano zamorano para despedir a la jugadora y celebrar el crecimiento de las categorías inferiores del club.

El presidente del club, Iñaki Gómez, no ha podido contener el orgullo que sienten por O'Mullony y ha recordado que recientemente ha sido nombrada 'Mejor deportista zamorana' en la Gala del Deporte Zamorano.

El responsable de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; le presidente del Club Balonmano Zamora, Iñaki Gómez; y la jugadora María Prieto O'Mullony

"Tiene una carrera brillante, ha llegado al techo que todo deportista desea que es disputar los Juegos Olímpicos", ha señalado Gómez visiblemente emocionado. Recordó con cariño una anécdota de 2008, cuando María, siendo alevín, formó parte del equipo infantil en una fase intersectorial de Castilla y León, aunque finalmente no pudo jugar por ser demasiado joven. "Ese pequeño fracaso fue educativo y tal vez, si no hubiera sido por él, María no habría llegado a cotas tan altas", reflexionó Gómez.

Por su parte, Prieto O'Mullony ha agradecido al club zamorano y a todos los que la han acompañado en su trayectoria. "Para mí el sábado va a ser un día muy especial", confesó.

María Prieto O'Mullony ha aprovechado la ocasión para recordar sus inicios en el balonmano, un deporte al que llegó por casualidad. "De pequeña hacía judo y empecé con el balonmano como algo que me divertía, pero la verdad es que no se me daba nada bien", confesó.

A pesar de esto, la zamorana tuvo la suerte de encontrarse con entrenadores que apostaron por su potencial y que, junto con su propia tenacidad, la impulsaron a mejorar. "Siempre he sido muy cabezota, y con el apoyo de mis entrenadores y el trabajo duro, conseguí llegar a donde estoy hoy", añadió con gratitud.

"Me siento muy emocionada al mirar atrás y ver todo el camino recorrido. De pequeña hacía judo y empecé con el balonmano como algo que me divertía, y nunca pensé que llegaría hasta aquí", ha comentado la jugadora, destacando la importancia de su "familia del balonmano en Zamora" en su desarrollo personal y deportivo.

Cabe recordar que O'Mullony fue parte de la selección española femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque lamentablemente, las Guerreras no fueron capaces de ganar ningún partido durante la competición. María se convirtió así en la primera representante zamorana en participar en unos JJOO desde Pekín 2008.

Día de la Cantera

El sábado no solo será una jornada de despedidas, sino también de celebración, con la tradicional foto de familia del club y sus categorías inferiores. "Llevamos 20 años haciendo esta foto, es impresionante ver la evolución del club y cómo nos acompañan tantas familias", afirmó Iñaki Gómez.

Este año, el club contará con la participación de 725 niños y jóvenes, a quienes se les ha entregado una camiseta conmemorativa. "Tenemos 30 equipos en deporte escolar, 13 equipos federados, además de un equipo de veteranas y otro de deporte inclusivo. Estos números nos llenan de orgullo", añadió el presidente, subrayando el compromiso del club con el deporte base y la promoción de hábitos saludables entre los más pequeños.

La técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, también ha resaltado el valor del trabajo que realiza el club en la formación de jóvenes deportistas. "Para nosotros es un orgullo formar parte del deporte de Zamora y, en este caso, del balonmano. Felicitar a María por su trayectoria y agradecer al club por seguir fomentando el deporte en nuestra ciudad y nuestra provincia", comentó.

Además del homenaje a María Prieto O'Mullony y el Día de la cantera, en esta jornada se juega un partido clave para el equipo, en su lucha por clasificarse a la fase de ascenso. "Nos enfrentamos a Tíbet en nuestra casa y perdimos de uno en el partido anterior. Este sábado es un partido fundamental para nuestras aspiraciones de ascenso", ha explicado Iñaki Gómez.