Mañueco compromete una inversión de 1,6 millones de euros para remodelar el Mercado de Abastos de Zamora

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este jueves una inversión de 1,6 millones de euros para remodelar el histórico Mercado de Abastos de Zamora, obra del arquitecto zamorano Segundo Viloria y edificado en 1902, tras una reunión con el alcalde de la capital, Francisco Guarido, en el Ayuntamiento zamorano.

Mañueco ha informado de la aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves de una primera subvención de 800.000 euros para este fin y ha anticipado que el próximo año se concederá la misma cantidad, alcanzando los 1,6 millones de euros en global para la realización de esta ambiciosa obra en la capital zamorana.

"Nos comprometemos con Zamora y este es un paso clave en la modernización de este emblemático Mercado de Abastos que tiene una visión importante de apoyo al comercio, que trasciende el dar satisfacción a los zamoranos y busca la revitalización del casco histórico y dar satisfacción a turistas y visitantes", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que este proyecto pone a las claras "la voluntad de diálogo entre todos y la colaboración entre las administraciones" y se ha mostrado "orgulloso" de poder colaborar con el Ayuntamiento zamorano para que el Mercado sea una infraestructura "más cómoda, atractiva, accesible y sostenible".

"La apuesta por la modernidad revitalizar comercio y casco histórico me parece muy relevante, los zamoranos creen en Zamora, yo no soy de Zamora pero casi me siento zamorano y creo en Zamora y en su potencial de crear empleo", ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico.

Empleo e industria

El presidente de la Junta ha destacado el potencial de Zamora y ha recordado que el número de afiliados a la Seguridad Social es "el mismo que había en el año 2010".

"No había tanta gente trabajando en Zamora como hace 14 años, vamos por buen camino y tenemos que seguir invirtiendo para que Zamora recupere la senda de crecimiento económico y de creación de empleo", ha afirmado.

Además, ha recordado la apuesta de la Junta por otros proyectos como el Polígono Zamora Norte, el Hub de La Aldehuela o la nueva residencia de mayores, y otros "con dificultades" como el Museo de Semana Santa, el conservatorio o el centro cívico.

Comercio de proximidad

Mañueco ha hecho hincapié en que el comercio de proximidad es "un referente de calidad y de servicio" y ha recomendado a todas las personas de Castilla y León y a los visitantes a la Comunidad "que apuesten por el comercio de proximidad" que genera "75.000 empleos directos" y al que la Junta va a destinar 10 millones este año.

"Invirtiendo en la reforma de mercados municipales, dando ayudas para modernizar y digitalizar el comercio de proximidad y apoyo a los comercios en municipios y subvenciones para abrirnos al exterior en ferias comerciales", ha destacado, poniendo como ejemplo su asistencia al Salón Internacional de la Alimentación de París.

Mañueco ha recordado también que en Zamora hay "casi 2.400 establecimientos de estas características" y que en los dos últimos años han recibido "ayudas por 750.000 euros".

"La colaboración específica que hacemos con el Ayuntamiento de Zamora es una colaboración importante, es un proyecto demandado por la ciudadanía y es un buen ejemplo de colaboración al servicio de la gente de Zamora. Hoy es un día de alegría para la ciudad de Zamora y, por tanto, para toda Castilla y León", ha zanjado.