Andrea Peláez: "Me gusta usar la posición que tengo para reconocer lo orgullosa que estoy de Zamora"

Uno de los mayores logros que un periodista puede tener es ser reconocido por el trabajo que hace día a día informando a la sociedad sobre diversos temas.

Este es uno de los reconocimientos que la periodista zamorana Andrea Peláez ha conseguido. Hace apenas unos días se anunciaron los galardonados por los Premios Antena de Oro que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Entre los premiados encontramos a destacados profesionales de la industria audiovisual. Un premio del que Andrea Peláez se siente "muy orgullosa", porque "nunca te esperas que te pueda pasar a ti".

Además, por doble motivo, ya que este premio ha sido otorgado por la Federación a varios compañeros de Andrea por "continuar con el legado de Pepe Domingo Castaño".

En EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León hemos tenido la oportunidad de charlar con Andrea sobre su carrera periodística, así como por el premio que el próximo 16 de noviembre recogerá junto a sus compañeros.

Pregunta: En primer lugar, enhorabuena por el premio ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que había ganado?

Respuesta: Muchísimas gracias. Pues fue muy emocionante, evidentemente, porque, es una cosa que nunca te imaginas qué te va a pasar a ti porque, al final, tú haces tu trabajo.

Nosotros, este año, hemos tenido que afrontar retos que no creíamos que nos iban a tocar, que por desgracia nos tocaron bastante antes de lo que queríamos. Pero es verdad que tú vas trabajando día a día intentándolo hacer lo mejor posible porque al final trabajas para eso.

Pero jamás te imaginas que te va a llegar una cosa tan especial como una Antena de Oro, así que muy agradecida, muy contenta y todavía asimilándolo.

P: ¿Debe ser un orgullo que venga por continuar con el legado de Pepe?

R: Sí, desde luego, tiene su parte triste porque ojalá no estuviéramos desempeñando este trabajo ahora mismo porque él siguiera aquí, es una parte agridulce.

Pero, por supuesto, también cuando supimos que nos daban el premio por este motivo, al final piensas en Pepe, en su familia y te sientes orgulloso.

Evidentemente, sabemos que hacer lo que hacía Pepe es imposible porque era el mejor, era único y nadie va a poder hacer lo mismo que hizo él, pero, al final, te sientes muy orgullosa de haber podido realizar una milésima parte de lo que él hizo.

Y que además te premien por ello, piensas en él y dices, pues allá donde esté, espero que se sienta orgulloso de que hayamos podido seguir con su legado lo mejor posible, que al menos no lo hayamos cagado.

En realidad muy contentos por hacer sentir orgullosa la radio de un trabajo que no era para nada fácil.

P: El premio lo recibe junto a otros cinco compañeros, pero tiene que ser un orgullo compartirlo con otros grandes periodistas.

R: Sí, estoy super orgullosa y agradecida de que te reconozcan de esta manera porque nunca trabajas para estas cosas.

Lo haces primero porque es tu trabajo, es tu obligación, y, en nuestro caso, para que se notara lo menos posible la ausencia de una persona única e irrepetible, para hacer sentir orgullosos a nuestros jefes, y de forma directa a Paco González, que fue quien confió en nosotros.

Evidente que para mí es un orgullo compartirlo con periodistas de la talla de todos los que reciben esta distinción, por supuesto, de todos los periodistas que los han recibido en ediciones anteriores, porque en mi caso, por ejemplo, lo han recibido Manolo Lama y Paco González.

Pensar que estás cerca de gente tan profesional y que te están reconociendo de la misma forma es como, guau. Tienes pensar que esto es un reconocimiento del que estar muy agradecida, pero que hay que seguir currando.

P: Siempre intenta hacer un guiño a Zamora. En la gala, ¿también hablará de su tierra?

Hombre, desde luego si yo puedo hablar porque no sé cómo funciona la gala. Entiendo que podremos tener un momento de agradecimiento, aunque sea muy breve, pero no sé cómo lo vamos a hacer porque como somos cinco no sé quién va a ser el encargado de agradecer.

Pero por supuesto, una de las cosas que a mí más ilusión me hace de tener un trabajo tan público, de tener un micrófono delante cada semana es poder hablar de mi tierra, de mi casa, de mis paisanos, repetir las veces que haga falta que soy zamorana super orgullosa.

Al final me gusta utilizar el micrófono y la posición que tengo para reconocer lo orgullosa que estoy de mi tierra, también para que la gente conozca Zamora, para que la gente hable de Zamora.

Entonces, si tengo oportunidad, desde luego una de las primeras cosas que pensé cuando nos dieron la antena, fue: voy a poder decir lo orgullosa que estoy de ser zamorana, hablar más de Zamora y, si tengo oportunidad, por supuesto, yo siempre llevo a Zamora por bandera.

P: Cuenta con una larga trayectoria vinculada al deporte, ya que fue piragüista en Zamora, ¿fue eso lo que hizo que se dedicase al periodismo?

Pues sí, porque lo digo siempre, y es una cosa que llama mucho la atención porque el periodismo es algo muy vocacional, pero yo no tenía vocación de ser periodista, yo de pequeña no decía que quería ser periodista.

Cuando llegó el momento de la universidad, estaba tan ligada al deporte, en este caso al piragüismo, que me llevó un poco a pensar, ahora llega el momento de decidir a lo que me quiero dedicar.

Ahora mismo estoy muy ligada al deporte, me encanta el deporte, y pensé, bueno, siempre me ha gustado mucho la comunicación, me ha gustado mucho hablar, soy una persona muy expresiva.

Además, siempre he sentido cuando me entrevistaba, cuando era piragüista, pues que me gustaba mucho hablar en los medios de comunicación y que me molaba el mundo de la comunicación.

Entonces pensé, ¿cómo puedo juntar las dos cosas que ahora mismo más me gustan? Que es la comunicación y el deporte, aunque sea desde el otro lado, si no llego a ser deportista de élite. Y dije, pues periodismo deportivo.

P: ¿Qué tiene el periodismo deportivo para usted que lo ama tanto y lo trasmite con tanta pasión?

R: Creo que si en algo destaca el periodismo deportivo es en la pasión que hay que ponerle, más allá de que seas de un equipo, que seas de otro.

Pero es que el periodismo deportivo al final es hablar de la cosa menos importante que hay, que es el fútbol, en su gran mayoría, y los deportes.

En la vida hay cosas muchísimo más importantes y más relevantes que el deporte, entonces nosotros nos encargamos de hablar de lo menos importante. La forma de transmitirlo es con la pasión que caracteriza al deporte.

Para mí, si tuviera que definir con una única palabra el periodismo deportivo, desde luego sería la pasión.

Andrea Peláez haciendo una entrevista durante los JJOO del 2024

P: En los últimos años, ha vivido grandes momentos del periodismo deportivo, como el Mundial o los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo vivió?

Pues para mí ha sido lo más grande. Como expiragüista, al final me gusta mucho el fútbol, pero siempre he tenido una vinculación muy especial con los deportes minoritarios, porque vengo de uno de ellos.

Para mí, cubrir unos Juegos Olímpicos es lo más grande que puede hacer un periodista deportivo. A otros igual, les parece un Mundial o una Eurocopa, pero para mí unos Juegos Olímpicos no hay nada ni que se le acerque.

Estoy hiperagradecida a la radio que en su día decidió que yo viajara, agradecida a la Selección Femenina de Fútbol porque es quien me está permitiendo viajar y realizar sueños que no sabía ni que tenía.

Por ejemplo, el verano pasado, para mí lo más importante que yo he hecho en mi carrera es estar en ese Mundial y cubrir a la Selección Campeona del Mundo. Ha sido la experiencia de mi vida, sin ninguna duda. Además, ahí me curtí muchísimo.

Pero ir a unos Juegos ha sido una experiencia absolutamente brutal, y eso que estuve muchos días dedicada solo al fútbol, masculino y femenino, hice los dos, y me perdí mucho, pero para mí ha sido una auténtica pasada estar allí.

P: Actualmente, está en COPE, en Tiempo de Juego, y en Relevo con el programa Quiero Ser Como, ¿Tienes algún proyecto de cara al futuro, aparte de estos?

R: Pues no, ahora mismo no. Siempre estoy abierta a lo que venga, estoy aprendiendo, casi siempre, digo que sí, a todo lo que me viene. Pero estoy abierta a lo que venga.

Estoy muy feliz en COPE como la responsable de fútbol femenino. La verdad es que estoy feliz, ahora mismo plena, y creo que no podría meter nada más en mi vida sin sacar algo.

P: También está siendo un referente en redes sociales, ¿le gusta transmitir la pasión por el periodismo a futuras generaciones?

R: Sí, a mí me encanta. Yo recibo muchos mensajes de estudiantes, de tanto chicos como chicas que están empezando en la carrera de periodismo para recibir consejo, para ayudarles en el TFG siempre que puedo.

Lo hago, es verdad que aprovecho desde aquí para pedir perdón porque ha sido un año tan absolutamente loco con todo lo que pasó con la selección que no tuve tiempo prácticamente de contestar a casi todos los mensajes de la gente que me escribía.

Pero me encanta cuando recibo un mensaje de alguien que se ve reflejado en mí, o porque quiera trabajar en la radio, o porque quiera cubrir el fútbol femenino, yo super agradecida, intentando siempre dar los mejores consejos.

También siendo muy consciente de que no es fácil, porque el periodismo es un mundo bastante complicado, el deportivo cada vez menos, pero para las mujeres es también muy complicado, no nos podemos engañar.

Entonces, siempre intentando con responsabilidad y con conciencia, ayudar a quien me pide un consejo, para, por supuesto, transmitir que es uno de los oficios más bonitos del mundo y a los que sueñan dedicarse a esto, pues que sepan que, también, merece la pena.