Los casos de anorexia y de bulimia aumentan en Zamora y afectan cada vez más a niñas y mayores

La Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia advirtió hoy de que los casos de ambos trastornos alimentarios "aumentan" y que, además, afectan cada vez más a niñas pequeñas y a personas por encima de los 60 años. "La prevalencia de la anorexia y la bulimia ha aumentado en número y en el rango de edad. Cada vez son más pequeñas y más mayores. La mayoría son mujeres, aunque también hay chicos, que tienden más hacia la vigorexia", describió Victoria López, psicóloga de Azayb.

La anorexia y la bulimia responden a múltiples causas, que incluyen distorsión cognitiva, problema emocional, gestión de conflictos y de relación social. "Es una enfermedad muy compleja y muy grave. A veces, se entiende de forma superficial. Si no quiere comer, que coma o que no vomite. Es mucho más complejo y mucho más grave", indicó.

"Necesita un abordaje desde distintos puntos de vista y, fundamentalmente, desde el punto de vista terapéutico y psicológico, porque hay que reeducar la personalidad y, también, su distorsión cognitiva. Generalmente, la autoestima está muy baja y hay que trabajar mucho toda esa serie de cosas", subrayó.

Victoria López hizo estas declaraciones en la sede central de Caja Rural de Zamora, durante la presentación de las Jornadas ‘Trastornos de la conducta alimentaria’, en la que también participaron el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; la presidenta de la Asociación Zamorana contra la Anorexia y la Bulimia, Pasión Guzmán; el director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, Francisco Cuadrado, y el director de la Escuela de Baile ‘Escena’, David Martín.

La presidenta de Azayb, Pasión Vega, recordó cómo las Asociación dio sus primeros pasos hace 20 años, cuando tres madres que "compartían" el sufrimiento que padecen las personas afectadas por esos trastornos. "Ojalá no fuera necesaria la Asociación", dijo. "Es un reto de todos. Casi no nos conocéis o no nos oís porque trabajamos en silencio. Es una enfermedad tabú. Si nos llama alguien, tenemos que atender rápido porque, si no, a lo mejor se arrepienten luego", apuntó.

El día 19 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Teatro Ramos Carrión, actuará la Escuela de Danza ‘Escena’ y el grupo Fénix representará una obra de teatro. Además, el día 28 habrá una mesa redonda en el Salón de Actos del Campus Universitario Viriato y el 29, la presentación del libro ‘Vivir del aire’, de Olatz Rodríguez, gimnasta de élite que sufrió un trastorno de la alimentación.

Reivindicación

Victoria López explicó que la Asociación proporciona "de forma gratuita y voluntaria" atención telefónica y personalizada y asesoramiento, ya que las personas afectadas llegan "desorientadas y con muchas dudas" y aprovechó para pedir "más medios" y reivindicar "una unidad con unas poquitas camas para nuestras chicas, para las que necesiten ingreso".

En este sentido, comentó que "siempre se tiene que desplazar" a hospitales de referencia, en Burgos, Valladolid o Salamanca. "Aquí, necesitaremos un centro de día donde pudieran ir a hacer una terapia y a comer, hacer el control de la alimentación", anotó.

La psicóloga mencionó el sufrimiento de las familias, además del que padecen quienes presentan los trastornos alimentarios. "Se enfrentan a la soledad y la incomprensión por parte de la gente que les rodea. Están totalmente abrumadas. Entonces, hacemos un poco de acompañamiento; incluso muchas actividades son para que, de vez en cuando, puedan venir a relajarse y a olvidarse del problema", aclaró.

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja, Narciso Prieto, felicitó a la Asociación de Anorexia y Bulimia por organizar las actividades y consideró "fundamental insistir y trabajar" y dar visibilidad a un trastorno que "preocupa" a la sociedad. "Cuesta hablar de ella y hay que hacerlo sin tapujos, con tranquilidad, diciendo que hay solución, haciendo que las familias lo puedan afrontar y buscar soluciones, que las hay", recalcó.

El director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, Francisco Cuadrado, destacó la "implicación" de Azayb en cuanto a un problema que "se detecta cada vez en edades más tempranas" y advirtió de que "está ocurriendo en Primaria".

"Es un problema psicológico y un problema social. La cultura de tener un cuerpo equis está haciendo daño a la población, sobre todo, a unas edades en las que los jóvenes todavía no se han formado. De ahí, nuestro interés en participar, no solo en la Escuela de Magisterio, sino también la de Enfermería. A todo el Campus le va bien tener conocimiento", aseguró.

El director de la Escuela de Baile ‘Escena’, David Martín, comentó que presentará varias piezas en el espectáculo para "dar a conocer este problema y verlo desde una forma más artística". Asimismo, consideró que da la oportunidad de exponer a los alumnos "cómo hay que vivir la danza, cómo hay que tomarse la alimentación y cómo podemos tener mejores hábitos" a través del ejercicio.

Sigue los temas que te interesan