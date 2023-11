El presidente de la Diputación de Zamora rechaza las manifestaciones en las sedes del PSOE

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha asegurado que no le gusta las manifestaciones frente a las sedes del Partido Socialista, que desde hace día se suceden en Castilla y León y en el resto del país, con disturbios en Madrid. Faúndez ha precisado que "tampoco me gustaban cuando se hacían en la sedes del Partido Popular".

El presidente de la Diputación Provincial cree que el camino para protestar contra la futura ley de amnistía y los posibles acuerdos de gobierno de Pedro Sánchez es apoyar la manifestación que su formación ha convocado el 12 de noviembre, a las 12 horas, en todas las ciudades del país, y que en Zamora se celebrará en la plaza de la Constitución.

En relación a esto, Faúndez ha reconocido que "no me gusta lo que está pasando en España, se está rompiendo el Estado de derecho, poniendo encima de la mesa una amnistía a una serie de personas que, precisamente, han querido romper la unidad de España como país". Tampoco considera correcto una condonación de la deuda catalana, porque cree que, "al final la vamos a tener que pagar todos los españoles, porque el dinero no es infinito y, lógicamente, si a Cataluña se le dan 15.000 millones de euros, de algún sitio habrá que quitarlo".

Tampoco ve con buenos ojos "la hoja de ruta" que el futuro Gobierno de coalición está marcando, con pasos hacia una consulta de autodeterminación para Cataluña. "Cualquier persona medianamente sensata, que aspira a ser presidente del Gobierno no estaría dispuesto a pagar este peaje". Pero considera que Pedro Sánchez "sí está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de ser presidente del Gobierno".

Así que ha hecho un llamamiento "a todas aquellas personas que esta deriva no les guste, independientemente de lo que hayan votado en las últimas elecciones", a que se concentren el próximo domingo junto a los populares zamoranos.

Ocho millones para las carreteras zamoranas

Javier Faúndez ha ofrecido estas declaraciones tras la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, donde se ha aprobado la prórroga del contrato del servicio de conservación integral de la red provincial de carreteras para los dos próximos años, con un presupuesto de 8 millones de euros.

Durante los dos años anteriores bajo este contrato, se han llevado a cabo diversas obras de acondicionamiento y refuerzo del firme en un total de 77,5 kilómetros distribuidos en 17 carreteras de titularidad provincial. Además, se realizaron tareas de desbroce en 3.456.705 metros lineales de arcenes y cunetas, se pintaron 1.527.813 metros de marca vial reflexiva de 10 centímetros, se repusieron 1.003 señales de distintos tipos y 290 paneles direccionales. También se llevaron a cabo más de 160 salidas en dos campañas del Plan de Vialidad Invernal.

Las carreteras beneficiadas por estos trabajos incluyen la ZA-P-2435 de Rabanales a Tolilla (5,7 kilómetros), la ZA-V-2422 de Rabales a Mellanes (4,7 kilómetros), la ZA-V-2423 de Tola a la ZA-912 (2,9 kilómetros), la ZA-P-2433 desde la N-122 a Gallegos del Río (7,9 kilómetros), la ZA-L-2434 de Perilla de Castro a San Pedro de las Cuevas (3 kilómetros), la ZA-L-2431 de Videmala a Villanueva de los Corchos (4,1 kilómetros), la ZA-P-2430 desde la N-122 a Videmala (4,7 kilómetros), la ZA-L-2667 de acceso a Val de Santamaría desde la N-631 (1 kilómetro), la ZA-L-2692 de acceso a Sotillo de Sanabria (0,8 kilómetros), la ZA-L-2692 en Limianos de Sanabria (0,505 kilómetros), la ZA-P-1305 de Coreses a Malva (17,7 kilómetros), ZA-L-2107 desde la N-630 a Cazurra (1,9 kilómetros), la ZA-V-2106 de Corrales del Vino a Casaseca de las Campeán (2,15 kilómetros), la ZA-P-2431 desde la N-631 a Perilla de Castro (4,4 kilómetros), la ZA-V-2105 en la travesía de Entrala (0,32 kilómetros), la ZA-P-2315 de La Tabla a Villafáfila (10 kilómetros) y la ZA-P-2307 de Matilla la Seca a Pozoantiguo (5,8 kilómetros).

Además de la prórroga del contrato de carreteras, la Junta de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración con el Obispado de Astorga para la conservación y reparación de iglesias en la provincia de Zamora durante el período 2023-2024. El importe total del convenio asciende a 195.000 euros, con la Diputación aportando 130.000 euros y la Diócesis contribuyendo con los 65.000 euros restantes.

Las iglesias que se beneficiarán de este convenio son Anta de Rioconejos (11.000 euros), Milles de la Polvorosa (35.000 euros), Villanueva de Valrojo (15.000 euros), Pedrazales (25.000 euros), Robledo de Sanabria (23.000 euros), Cubo de Benavente (50.000 euros) y Fresno de la Carballeda (36.000 euros).

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del suministro de libros por un valor de 60.000 euros para los servicios bibliotecarios, que incluyen bibliotecas y bibliobuses, gestionados por el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Zamora.

Por último, se ha resuelto la convocatoria de subvenciones a las Casas de Zamora para actividades culturales y para actuaciones de reparación, mantenimiento, conservación o equipamiento de sus locales sociales. En total, se otorgarán 30.000 euros en subvenciones, distribuidos de la siguiente manera: Casa de Zamora en Madrid (13.564,54 euros), Casa de Zamora en Valladolid (9.833,33 euros), Casa de Zamora en Baracaldo (4.000 euros) y Casa de Zamora en Vigo (2.602,13 euros).

Servicio de Asistencia a Municipios

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Zamora también alcaró las posibles demoras en el Servicio de Asistencia a Municipios, donde precisó que ayer se ha incorporado un secretario; y que "en los próximos días se incorporará otra persona". Pero Faúndez precisó que "es desvestir un santo para vestir a otro, porque al final se ha incorporado un secretario que viene de otro ayuntamiento, que lo ha dejado".

Faúndez destacó la problemática de la falta de secretarios en los ayuntamientos, un problema que afecta a nivel nacional y que cree que debe ser abordado por el Gobierno de España a través del Ministerio de la Función Pública. El presidente de la Diputación señaló que "este año, si no me equivoco, han salido 183 plazas de secretarios para toda España, que es un número infinitamente inferior a las jubilaciones que se están produciendo en todo el territorio nacional".

Además, resaltó que la financiación de estas plazas recae en los propios ayuntamientos, lo que hace necesario que se cubran de manera adecuada para garantizar el funcionamiento de los municipios.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Zamora subrayó que la Junta de Castilla y León ha creado una bolsa para la sustitución con personal interino de secretarios, lo que ha permitido cubrir algunas plazas vacantes. Faúndez también mencionó que están preparando una carta dirigida a la ministra actual de la Función Pública para solicitar una entrevista y poner de manifiesto este problema, que afecta a Zamora y a todo el país.

En cuanto a la falta de secretarios, Faúndez advirtió que este problema puede agravarse si el Ministerio de la Función Pública no actúa con celeridad y eficacia. Hizo una comparación con la falta de plazas de Médicos MIR señalando que si no se convocan suficientes plazas para cubrir las jubilaciones, el servicio "se resiente", lo que también sucede con las plazas de Secretaría de Intervención en los ayuntamientos de la provincia.

Finalmente, el presidente zamorano reconoció que algunos alcaldes han expresado preocupación porque los secretarios interinos pueden tener limitaciones en cuanto a su experiencia, pero subrayó la importancia de contar con un secretario para llevar a cabo tareas administrativas esenciales en los ayuntamientos, como el pago de facturas y nóminas.

Sigue los temas que te interesan