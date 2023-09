Mañueco: "A quien Sánchez tiene que decir 'no es no' es a la amnistía y a la autodeterminación, no al PP y a Feijóo"

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este mediodía en la apertura del curso político del PP de Zamora, en un acto que ha tenido lugar en Moraleja del Vino, donde han acudido decenas de afiliados y simpatizantes, que más tarde han participado en una comida popular.

Fernández Mañueco ha hecho balance de “un año muy intenso del que hemos salido más fuertes”, y se ha felicitado por los resultados electorales y el esfuerzo realizado desde el partido. “En Zamora hemos recuperado Benavente, Toro y la mayoría en la Diputación Provincial, y además hemos logrado tres diputados nacionales y tres senadores”, ha señalado. “Os dije que íbamos a sumar mayorías, y a concitar a quienes formaban parte de la derecha, del centro, y también a los votantes socialistas que están perplejos ante la deriva del PSOE y no son capaces de identificar lo que es nuestro país, lo que es España”, ha recordado, “hemos sido protagonistas de esa gran victoria, hemos sido capaces de derrotar el ruido del sanchismo”. Frente a los postulados de Pedro Sánchez, Mañueco ofrece “un liderazgo tranquilo, lejos de las estridencias, pero con las ideas muy claras”, y se ha hecho un repaso de su gestión: bajada de impuestos, cheque bebé, ayuda con las hipotecas, educación pública desde los 0 años desde el próximo año. También el impulso a la actividad económica: “Crecemos, producimos y exportamos más que la media de España”, ha subrayado, y señala que el año pasado Castilla y León marcó el récord de las exportaciones agroalimentarias, más de 3.000 millones por primera vez en España. También en la creación de empleo, ya que Castilla y León ha registrado 28 meses de bajada consecutiva del paro “gracias al esfuerzo de toda la sociedad”. En este sentido, avanza que la Junta está impulsado en polígono industrial de Monfarracinos, “para que sea una realidad cuanto antes”.

Y, finalmente, la apuesta por los servicios públicos, que sitúa a Castilla y León a la cabeza de España. El presidente de la Junta ha querido recordar que hace dos años “tuvimos una polémica con los que nos dijeron que querían cerrar los consultorios en el medio rural” -en clara referencia a su anterior socio de gobierno, Ciudadanos- “y yo les dije que no. He cumplido mi palabra y me reafirmo, y ahora os digo que vamos a blindar por ley los servicios públicos en el territorio”. Sobre el nuevo gobierno surgido de las urnas en 2022 en coalición con Vox “sin líneas rojas pero sin renunciar a nuestros principios”, Fernández Mañueco garantiza que “la igualdad es innegociable”, y que no habrá pasos atrás contra la violencia machista, sino que en Castilla y León se amplían los derechos en todos los ámbitos. También asegura “que la cohesión territorial es innegociable, y la integridad autonómica, y no hemos cedido. Y también que el modelo autonómico en el conjunto de España era innegociable, y tenemos hoy una comunidad más moderna, y una calidad de vida inigualable”.

'No es no' a la amnistía

En clave nacional, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo basado en los problemas reales de las personas y en la Constitución, y se ha referido a la formación del futuro gobierno de España y a la exigencia de una amnistía por parte de Puigdemont para facilitar la investidura de Sánchez. En este sentido, afirma tajante que el gobierno de Sánchez y sus socios “son especialistas en generar división con privilegios para algunos, es una seña de identidad de su gobierno”, y recuerda que Castilla y León ha contribuido a lo largo de la historia con esfuerzo y trabajo a la construcción del país, “y vamos a seguir contribuyendo, porque nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles, somos una tierra leal y solidaria, y eso no puede ser nunca una desventaja frente a aquellos que quieren dinamitar la unidad de España”. “Vamos a defender siempre la unidad de España en libertad, en igualdad y también en servicios públicos”.

“No queremos privilegios, no queremos prebendas en función de las urgencias electorales de nadie, no aspiramos a ser más pero no permitiremos ser menos que nadie, sino todos iguales”.

Para Fernández Mañueco la constitución de 1978 dio un sistema democrático de convivencia “que tenemos que cuidar” y un modelo territorial y autonómico que se ha consolidado en los estatutos de autonomía, “un modelo de todos y para todos, y por eso es inaceptable que se quiera retorcer el sistema para modificar la Constitución por la puerta de atrás”, ha dicho. Por ello, ha animado a todos los castellanos y leoneses a acudir el próximo domingo, 24 de septiembre, a la manifestación convocada por el Partido Popular en la plaza de España de Madrid en defensa de la unidad de España. “Nos jugamos mucho”, ha advertido. “Vamos a ir a Madrid para defender dos cosas: la igualdad de los españoles, que no es negociable, y para decir ‘no’ a la amnistía y la autodeterminación. A quien Sánchez tiene que decir ‘no es no’ es a la amnistía y la autodeterminación, no al PP y a Feijóo”.

Sánchez “está cruzado de brazos” ante la enfermedad hemorrágica epizoótica

El presidente de Castilla y León ha cargado también contra el Gobierno de Sánchez por la fiebre hemorrágica epizoótica que acumula numerosas bajas en las ganaderías de Castilla y León, y le acusa de ser “lento, extremadamente lento en combatir la enfermedad que mata nuestro ganado, mientras el gobierno de Sánchez está cruzado de brazos”. A este respecto afirma que “necesitamos un gobierno eficaz para luchar contra la enfermedad y un plan de ayudas para los ganaderos afectados, sé que es pedir peras al olmo, pero tengo que pedírselo en representación de todos los ganaderos de Castilla y León”, y ha acusado al gobierno de marginar a la CC. AA. con las ayudas contra la sequía, y de romper el equilibrio del ganadero con el lobo. “Tienen que derogar la ley, no se pueden escudar en Europa, que nos permiten ser flexibles, en Castilla y León hemos demostrado que se puede mantener el equilibrio. Si no saben gestionar, que nos lo dejen a Castilla y León”, ha reclamado.

Sigue los temas que te interesan