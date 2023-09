Encuentran muerto a un hombre de 41 años en un baño de un bar de Valladolid

Un hombre de 41 años ha sido encontrado muerto en el baño de un bar situado en la vallisoletana plaza Madrid, según han confirmado fuentes policiales a este periódico.

Fueron los propios agentes de la Policía Nacional los que encontraron el cuerpo sin vida de este hombre en la mañana del pasado viernes, sobre las 11:00 horas, después de que el dueño del establecimiento contactase con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para informarles de que un cliente llevaba encerrado en el aseo un largo periodo de tiempo, sin responder a los avisos tanto de él como del resto de los empleados del bar.

Fue entonces cuando varios agentes se trasladaron al lugar de los hechos para comprobar lo que estaba ocurriendo. Así, nada más llegar, los policías entraron al bar para intentar contactar con la víctima, aunque sin éxito.

Dado que el hombre en cuestión no contestaba sus requerimientos, no les quedó más remedio que forzar la cerradura para poder abrir la puerta. En ese momento, se encontraron al hombre desvanecido y, aunque intentaron salvar su vida, finalmente, no fue posible.

Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, por el momento se desconocen las causas de la muerte, pero sí descartan un fallecimiento por violencia. En definitiva, todo apunta a tratarse de una muerte natural.

Por su parte, el 112 Castilla y León, ha confirmado que el suceso también contó con la intervención de la Policía Local, así como de los servicios sanitarios de Sacyl.

