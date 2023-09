Julia Otero, muy indignada con el caso del ciervo 'Carlitos': "Vomitaría encima de la persona que lo haya hecho"

Esta mañana, un grupo de vecinos de Linarejos, el pueblo zamorano que tenía como peculiar vecino al ciervo 'Carlitos', han denunciado ante el Seprona la aparición de un ciervo abatido y sin cabeza en los alrededores de la localidad. Los vecinos temían que ese cadáver fuera el de este ciervo, un ejemplar de 14 puntas, que acostumbraba a visitar los alrededores del pueblo sin causar molestias.

La delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García, indicaba al mediodía que "no hay forma de saber" si ese ejemplar es o no el peculiar vecino de Linarejos porque estos no llevan identificación porque "no son animales domésticos que puedan tener chip como puede ser un perro". También recordaba que el cuerpo encontrado está "dentro del cupo de caza previsto en una zona de caza alejada del pueblo donde la actividad cinegética está permitida".

Aunque horas más tarde, la propia Junta de Castilla y León enviaba un comunicado para "subrayar enfáticamente" que 'Carlitos' no era el ciervo abatido en Linarejos y que "no se encuentra en peligro este año y no será cazado".

Tal ha sido la magnitud de lo sucedido que tanto la defensa de los vecinos de Linarejos a su querido 'Carlitos', como la posible muerte del animal, ha llegado hasta oídos de la periodista Julia Otero. Por ello, esta misma tarde, sobre las 15 horas, la periodista se ha hecho hecho de la noticia y se ha mostrado muy indignada con lo sucedido.

En el programa 'Julia en la Onda' de Onda Cero, la periodista aseguraba que "vomitaría encima de la persona que lo haya hecho". Calificando de "despreciable" los actos que habían provocado el estado del ciervo que ha aparecido en Linarejos, sin cabeza y parcialmente desmembrado.

Según confirman fuentes oficiales a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el agente forestal de la zona indicó al Seprona que solo se puede confirmar que el ciervo abatido se trata de un "rececho". Esto significa que es un ejemplar marcado para la caza y que se encuentra en ese estado porque el trofeo que los cazadores llevan a declarar a la Junta siempre es la cornamenta. Es con esta parte del animal con la que los cazadores "legalizan" su acto cinegético y pagan la correspondiente tasa por el trofeo obtenido.

