¿Por qué han muerto media tonelada de peces entre Zamora y Villaralbo?

La Confederación Hidrográfica del Duero ha comunicado los primeros resultados derivados del análisis de muestras tomadas en el río Duero el pasado 21 de agosto, en respuesta a la elevada mortandad detectada en ese mismo día por parte de la entidad de varios peces en las aguas a la altura de Villaralbo.

La CHD ha recogido hasta el momento una cantidad aproximada de 500 kilos de ejemplares muertos. La preocupación generada por este fenómeno llevó a la toma de muestras a lo largo del tramo del río que abarca desde Fresno de la Rivera hasta la presa de Villaralbo.

Los datos preliminares obtenidos del análisis han revelado información clave en relación con los niveles de diversos parámetros del agua. Entre los indicadores considerados, se han evaluado aspectos como el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, el amonio, el nitrógeno total y la DQO (Demanda Química de Oxígeno). Es importante destacar que aún se encuentran en proceso los análisis relacionados con componentes adicionales como pesticidas y metales pesados.

En función de los resultados obtenidos hasta el momento, se ha observado que los valores más extremos se registraron en el pH, aproximándose a 9, y en la temperatura del agua, alrededor de los 29°C. Ambos valores se sitúan en los límites del rango de tolerancia para la vida acuática, lo cual guarda relación con las altas temperaturas experimentadas en los últimos días, así como la presencia de una abundante población de algas en el río.

Las investigaciones también han revelado que no existen diferencias sustanciales entre las muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo de la zona donde se manifestó la mortandad.

Se ha constatado que los niveles de amonio son notablemente bajos, situándose por debajo de 0,08 mg/L en todos los casos. Similarmente, los valores de nitrógeno total también permanecen consistentemente por debajo de 1,2 mg/L. Respecto a la concentración de oxígeno disuelto, se observa una presencia elevada, fluctuando entre 10 mg/L y 14,7 mg/L en las muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo, respectivamente. Estos valores superan el nivel de saturación de oxígeno en agua a la temperatura en cuestión, resultado de la fotosíntesis efectuada por las algas.

La Confederación Hidrográfica del Duero continuará en su labor de determinar el origen de la mortandad y, en caso de que se demuestre una influencia humana, identificar y depurar responsabilidades.

En este contexto, se continúan realizando inspecciones y muestreos de los cauces y vertidos inventariados, con el objetivo de identificar posibles factores que, aun siendo indirectos -no habiéndose detectado vertidos directos al tramo del río entre las dos presas-, puedan estar afectando la calidad del agua.

La Junta investiga las causas

La delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García, ha ofrecido declaraciones en relación con la reciente aparición de peces muertos en el río Duero, en la localidad de Villaralbo. Sobre esto, ha indicado que se está a la espera de los resultados de las investigaciones en curso.

Los Servicios Territoriales de Medioambiente y de Agricultura recogieron muestras de los peces muertos para conocer el origen de su fallecimiento y, en este momento, se encuentran en los laboratorios de referencia animal en Valladolid y en Madrid para su análisis. Las muestras incluyen diferentes partes como branquias o el corazón de varios especímenes para conocer el origen de su deceso.

Además, en lo referente al baño en la zona de los Pelambres en Zamora, la delegada territorial ha indicado que el lunes se tomaron muestras en la zona autorizada para el baño, y están a la espera de los resultados que llegarán, previsiblemente, mañana.

La delegada también comunicó que ha mantenido informado al alcalde, Francisco Guarido, sobre el proceso de toma de muestras para evaluar la aptitud del agua de baño. En cuanto al agua destinada al consumo humano, mencionó que la empresa Aquona, encargada de la gestión del agua en la capital, ha confirmado que se encuentra en óptimas condiciones para el consumo humano. Esto, según García, debería brindar "tranquilidad" a los vecinos de Zamora.

Leticia García aclaró que la zona del alfoz obtiene su abastecimiento a través de pozos y no se vería afectada por los posibles vertidos. En el caso de municipios como Morales del Vino, que también obtienen agua de Zamora y está gestionada por Aquona, aseguró que no hay problemas relacionados con la calidad del agua. "Tranquilidad en el agua de consumo puesto que no hay ninguna incidencia detectada en este momento", añadía.

No obstante, la delegada subrayó la importancia de continuar con los controles regulares, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como por las empresas encargadas de la gestión del agua, para garantizar la seguridad del suministro de agua en la zona.

