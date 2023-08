Turismo en Sanabria: “El peor año de este siglo”

Ahora Decide ha denunciado la situación que está viviendo la zona de Sanabria por culpa del cierre de los dos campings. “La playa del Folgoso estaba casi desierta a mediodía, 12:30h del 4 de agosto (Acompañamos foto). A las 14.30 h las mesas y bancos preparados para recibir a los visitantes en el aparcamiento de esta playa estaban vacíos cuando es raro encontrar una de las mesas libres para comer cualquier viernes de los meses de julio o agosto. En el chiringuito El Pato, al lado de esta playa, había tres personas cuando lo habitual es ver dos o tres docenas tomando algo y pidiendo la reserva para comer en la terraza con vistas al lago. Las dos empresas que tienen barcas y canoas en esta parte del Lago no tenían clientes. Los restaurantes de Galende, San Martín de Castañeda, Ribadelago y El Puente notaron el cierre de las 3.000 plazas de acampada de los campings cerrados Peña Gullón y El Folgoso”, describe Ahora Decide la situación en un comunicado.

“Esta es la realidad diaria en estos cruciales días para la economía de la zona turística más importante de la provincia de Zamora. Lo que pasa en esta provincia no pasa en ningún rincón de nuestro país”, critican con dureza.

“Una zona que es Parque Natural y que tiene el lago glaciar más extenso de España cierra sus dos campings públicos por una gestión nefasta de los equipos de gobierno municipal de los últimos 10 años y con el silencio absolutdo de la Junta de Castilla y León con responsabilidades en promoción del turismo y apoyo a las zonas rurales afectadas por la despoblación y de la Diputación Provincial con responsabilidades en apoyar a los municipios y promocionar los recursos naturales. No sólo no han hecho nada para colaborar en resolver este grave problema sino que han puesto travas a los tímidos intentos por resolverlo. Una empresa se adjudica la gestión de los dos campings en una licitación pública y durante años no sólo no paga ni un euro al ayuntamiento propietario sino que cierra uno de los campings para tener un negocio seguro y va mermando los servicios que los dos campings ofrecían a los clientes perdiendo la categoría y los permisos con el silencio de las dos administraciones que tienen responsabilidades en potenciar el turismo y la economía de esta zona rural de la provincia”.

Por este motivo, desde AHORA DECIDE exigen a La Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial que presionen al nuevo equipo de gobierno para sacar a licitación la apertura de esos dos campings de manera independiente para que exista competencia, garantizando todos los servicios que tenían hace años y mejorando algunos como el acceso fácil a internet, la recogida selectiva de residuos, tener prensa diaria, cafetería, menú del día,... lo que tienen todos los campings de España en los Parques Naturales. “Exigimos a esas dos administraciones que se interesen por el problema y colaboren económica y administrativamente para tener un servicio de calidad y asequible a todos los bolsillos”, termina el comunicado.

