José María Barrios: "Cuando Sánchez dijo en el debate que no iba a haber peajes en autovías, era otra mentira más"

La candidata del Partido Popular al Congreso por Zamora, Elvira Velasco, ha hecho un nuevo llamamiento a los zamoranos para unirse y "derrotar al sanchismo" en las próximas elecciones del 23 de julio. Velasco destacó la importancia de que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y pongan fin "a las políticas de bloqueo y enfrentamiento" que, según ella, caracterizan al gobierno actual.

"Nos quedan nueve días para derrotar al sanchismo, y lo que percibimos en el ecuador de la campaña es que hay ganas de cambio", afirmó Velasco. Durante una mesa informativa colocada en la plaza de Castilla y León en la capital zamorana, Velasco resaltó la importancia de "cuidar y respetar a los mayores", considerándolos un activo fundamental para la provincia de Zamora.

Consciente de que Zamora tiene un mayor número de envejecimiento, la candidata del PP subrayó el compromiso de su partido con las políticas dirigidas a este sector de la población. "Nuestro programa electoral lleva doce propuestas para los mayores", recodaba.

Entre estas propuestas, se encuentran el fomento del envejecimiento activo a través de programas de autonomía, la implementación de una estrategia nacional de atención a la soledad, la rehabilitación de viviendas adaptadas, programas de digitalización para las personas mayores y el impulso de proyectos de voluntariado y un sistema sociosanitario coordinado.

Por su parte, el presidente del Partido Popular en Zamora y candidato al Senado, José María Barrios, también aprovechó la ocasión para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestionar su sinceridad en varias cuestiones. Barrios señaló los "recientes descubrimientos sobre las mentiras de Sánchez", citando como ejemplo las afirmaciones engañosas del presidente sobre la gratuidad de los peajes en las autovías, tras conocerse las declaraciones del director general de la DGT.

"Ya sabemos que cuando Sánchez dijo en el debate que no iba a haber peajes en autovías, era otra mentira más. En Zamora no solamente no nos hacen las autovías que todavía necesitamos, como la Zamora a la frontera de Portugal, sino que vamos a tener que pagar a partir del 2024, y lo ha confirmado el director general de la DGT", detallaba.

Barrios también criticó los "supuestos" acuerdos de Sánchez con los independentistas catalanes, afirmando que el presidente había prometido "sacar de la cárcel a los involucrados en el intento de golpe de estado en Cataluña". Además, señaló las contradicciones y las cifras contradictorias presentadas por varios representantes del Gobierno.

"Pedro Sánchez es un presidente que dice una mentira detrás de otra y se contradice algunas veces", afirmó Barrios. "Están engañando a los españoles y también a los zamoranos, y los zamoranos, por cierto, vamos a ser los que más vamos a pagar de toda la comunidad autónoma por los peajes en las autovías", agregó.

Con nueve días por delante hasta las elecciones, tanto Elvira Velasco como José María Barrios esperan obtener el apoyo de los ciudadanos zamoranos y lograr un cambio político que beneficie a la provincia.

