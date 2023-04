Transi lleva 25 años endulzando la vida de los zamoranos: "Empecé siendo una niña y me encanta mi trabajo"

Ya solo el escaparate de la tienda te hace salivar. Aceitadas, magdalenas, galletas, roscas y hasta vinos de Toro decoran la cristalera de 'Transi dulces y productos artesanos de Zamora'. Frente al gigante de alimentación Mercadona, esta pequeña tienda de barrio, la de toda la vida, resiste con mucho empeño desde hace 25 años en la calle Monsalve de Zamora capital.

Detrás del mostrador lleva desde entonces Transi, Tati para los amigos, que orgullosa celebra el cuarto de siglo en su negocio, el que abrió "siendo una niña" como ella misma explica. "Tenía solo 19 años y vivía con mis padres. Yo sola cogí el traspaso de la anterior dueña que llevaba muchísimo tiempo también con la tienda", detalla. Y precisamente su predecesora fue quién dio el nombre que desde hace 25 años preside la tienda. Coincide que ambas se llaman igual, "pero le puse el nombre por ella, porque a mí casi nadie me llama Transi".

Un negocio de ultramarinos, de estos que venden un poco de todo, pero que Tati ha transformado en una tienda por y para los productos artesanos y zamoranos. "A mí me gusta mucho Zamora", explica, y la mejor forma que tiene para demostrarlo es a través de su negocio.

En sus inicios "era la típica tienda de barrio", pero poco a poco fue especializándose en los dulces que tanto gustan desde entonces. Tati puede presumir de vender "un producto muy artesanal", algo que le diferencia de los supermercados y grandes superficies de la zona. La zamorana trae dulces y otros productos desde Benavente, Coreses, Monfarracinos, e incluso, alguna cosa de Salamanca.

Entre ellos destacan las magdalenas, que es lo primero que se agotan todos los días. Puede que sea porque está hecha "como toda la vida", sin ningún conservante o aditivo. También ofrece bollo coscaron, poco habitual de ver en tiendas, rosquillas, pastas y, como no, las aceitadas, especialidad de la tienda. Además de una selección de empanadas y hornazos que quitan el sentido.

Otra de sus especialidades son los panes y barras artesanas. "Tengo varios panaderos habituales de Bermillo de Sayago, Peleas de Abajo, Carbajales de Alba o Alcañices", detalla. Aunque guarda un especial cariño a la panadería Las Tres Carabelas, originarios de Coreses, "porque fue con los que realmente empecé".

Para Tati es muy importante que todos sus productos provengan de la tierra y no solo los dulces. Como antigua tienda de ultramarinos, aún conserva la costumbre de vender otros productos del día a día, como por ejemplo leche, "que siempre ha sido de Gaza desde el primer día". O las conservas, como no, de Anta de Toro. También vende legumbres al peso, y todas ellas están certificadas con las IGP de Castilla y León.

"Recuerdo a todos mis clientes de los inicios"

Tati en el exterior de su tienda

Con este buen hacer no es de extrañar que tenga una clientela fiel que, en algunos casos la acompañan desde hace 25 años. "Recuerdo a todos mis clientes de los inicios", explica Tati. Y, aún hoy, algunos de ellos siguen visitando la tienda y continúan siendo continuos compradores.

Para la tendera ellos son muy importantes porque "los principios fueron muy duros, con muchísimos gastos, yo sola, sin haber trabajado en esto nunca y hubo momentos que no me llegaba y pensé en abandonar". Pero los vecinos de Tres Cruces y, con el tiempo, de muchos puntos de Zamora hicieron prosperar el sueño de Tati. Además, ella confiesa que "he trabajado muchísimo porque me gusta mucho lo que hago".

De hecho, se da la bonita circunstancia de que muchos de esos primeros clientes que la tendera recuerda con tanto cariño hicieron una importante labor de boca a oreja para recomendar sus productos. "Ahora tengo clientes que son los hijos, los nietos, sobrinos y familia en general de esos primeros", añade. Y por eso a su tienda se acercan, algunos incluso a diario, vecinos de otros barrios y algunos otros de la provincia, que aprovechan el viaje a Zamora para pasar por Transi Dulces.

Nuria Roca, encantada con sus productos

Y tan lejos han llegado los dulces de Transi que hasta la mismísima Nuria Roca se ha enamorado de ellos. Hace unas semanas los padres del meteorólogo de La Sexta Francisco Cacho Morgado, clientes habituales de Tati, se llevaron unas aceitadas para la presentadora de 'La Roca'. Un detalle que la valenciana agradeció con muchísimo cariño a través de sus redes sociales, con la caja de Dulces Transi de la mano.

Nuria Roca con las aceitadas de Dulces Transi Instagram

Es habitual que muchos clientes acudan a la tienda de la calle Monsalve a comprar detalles para seres queridos. Y es que, ¿qué mejor que regalar un poquito de la gastronomía zamorana para presumir de tierra?

Ahora solo queda desearle a Tati que su tienda continúe con las mismas ganas e ilusión que el primer día para que siga endulzando la vida de los zamoranos y visitantes muchos años más.

Sigue los temas que te interesan