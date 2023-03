El Procurador del Común de Castilla y León señala nombramientos irregulares en un ayuntamiento zamorano

El Procurador del Común de Castilla y León ha respondido a la denuncia presentada por el Portavoz Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Fonfría, Santiago Santiago López, en relación con los nombramientos realizados por el alcalde del Partido Popular durante el actual mandato y que, tras su informe, considera irregulares. La denuncia se centraba en la delegación de competencias a personas ajenas a los concejales y en el pago de retribuciones económicas por asistencia a plenos que solo corresponden a los miembros electos de la Corporación.

En su respuesta, el Procurador del Común ha señalado que "la designación de alcaldes de barrio en los núcleos de población separados que no estén constituidos en entidad local menor, no puede fundamentarse en los preceptos que cita, el artículo 21.3 LBRL y 43 ROF, dado que se refieren a la posibilidad de delegación de las competencias del alcalde, pues esa delegación no cabe en personas que no sean miembros de la Corporación".

Además, el Procurador del Común ha destacado que "el alcalde de barrio no es un cargo electo ni tiene la condición de miembro de la Corporación Local, es un representante personal designado libremente por el alcalde". Por lo tanto, el nombramiento de estas personas para desempeñar funciones que corresponden exclusivamente a los miembros electos de la Corporación y el pago de retribuciones económicas por asistencia a plenos resulta irregular.

En su resolución, el Procurador del Común recomienda al Ayuntamiento de Fonfría que regule la figura del alcalde de barrio en un reglamento orgánico. En este reglamento deberán establecerse las funciones concretas que podrían desempeñar, los derechos y deberes que les corresponden, así como las posibilidades de intervención en el pleno.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Fonfría, Santiago Santiago, ha afirmado que "la resolución del Procurador del Común de Castilla y León da la razón a la denuncia del Grupo Socialista y deja claro, nítidamente, que la actuación del alcalde del Partido Popular en Fonfría ha sido irregular durante todo el mandato municipal".

Asimismo, Santiago Santiago ha reiterado que "el alcalde del PP ha otorgado funciones y competencias a personas afines a su partido a las que además le ha pagado con dinero público retribuciones de manera irregular puesto que esas indemnizaciones por asistencia a Plenos solo corresponden a los miembros electos que forman parte de la Corporación Municipal".

