Rafael González Franco, candidato del PP a la Alcaldía de Toro

El abogado Rafael Jesús González Franco será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Toro, como así ha dado a conocer el partido esta tarde. Nació hace 59 años en el municipio zamorano de Benavente aunque ha vivido siempre en Toro, donde ejerce como abogado desde hace 33 años.

González Franco tratará de arrebatar la Alcaldía al PSOE en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. En su presentación ha señalado que “es un orgullo” ser el candidato pero que conlleva “mucha responsabilidad”. Al tiempo que ha apuntado que espera ser merecedor de la confianza que deposita en él el partido y se lo pueda devolver “cambiando la trayectoria de Toro, porque vamos a un pozo sin fondo”.

El candidato a la Alcaldía de Toro asegura que empieza un “camino ilusionante que tiene dos etapas, el 28 de mayo, muy importante pero la mejor es la siguiente, cambiar la tendencia de Toro y recuperar 8 años perdidos”. Ha subrayado que “hoy empieza el futuro que nos merecemos” y ha incidido en que no solo pretende contar con los 13 que van en la candidatura sino que “todos cabemos aquí y eso espero de todos. Espero que todos me transmitáis vuestras aportaciones, consejos, críticas y rapapolvos”. En su opinión, un político no se puede alejar de la realidad y “pretendo que me ayudéis a formar un proyecto real”, ha puntualizado.

La candidatura ha sido anunciada tras el acuerdo unánime adoptado hoy por el Comité Electoral Provincial y la presentación contó con la presencia de afiliados y simpatizantes del partido, entre los que se encontraban los dos exalcaldes toresanos Ignacio Ortiz y Jesús Sedano. Por su parte, el presidente provincial, José María Barrios, expuso que "estas elecciones son muy importantes para Toro porque no tenemos ni para agua pero sí para fiestas".

